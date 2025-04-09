На вечерю або до святкового столу: цей салат з пекінської капусти усюди виглядатиме ефектно (відео)
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Приготує навіть новачок
Пекінська капуста — універсальний овоч, який чудово пасує до найрізноманітніших страв. Її ніжні, хрусткі листки додають свіжості та легкості як салатам, так і гарячим стравам, а ще вона швидко готується й чудово поєднується з багатьма інгредієнтами.
Саме тому салати з пекінською капустою — справжня знахідка для тих, хто цінує смак, простоту і швидкість. У цьому рецепті пропонуємо приготувати смачний і апетитний варіант, який підійде і для легкої вечері, і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".
Як приготувати салат з пекінської капусти
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 1/4 качана;
- огірок – 1 шт.;
- болгарський перець – 1/2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- яйця (тільки білок) – 2 шт.;
- зелень – за смаком (у мене петрушка та зелена цибуля);
Заправка:
- жовтки – 2 шт.;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- гірчиця у зернах – 1-2 ч. л.;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- запашна олія – 1-2 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Пекінську капусту нарізати, огірок, перець та моркву – тонкими смужками, білки – кубиками.
2.Для заправки жовтки розтерти зі сметаною, додати гірчицю, лимонний сік, олію, часник, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
3.Змішати всі інгредієнти, додати заправку, перемішати та всипати дрібно нарізану зелень.