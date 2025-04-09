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На вечерю або до святкового столу: цей салат з пекінської капусти усюди виглядатиме ефектно (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легкий, весняний, простий та дуже смачний
Легкий, весняний, простий та дуже смачний. Фото instagram.com

Приготує навіть новачок

Пекінська капуста — універсальний овоч, який чудово пасує до найрізноманітніших страв. Її ніжні, хрусткі листки додають свіжості та легкості як салатам, так і гарячим стравам, а ще вона швидко готується й чудово поєднується з багатьма інгредієнтами.

Саме тому салати з пекінською капустою — справжня знахідка для тих, хто цінує смак, простоту і швидкість. У цьому рецепті пропонуємо приготувати смачний і апетитний варіант, який підійде і для легкої вечері, і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 1/4 качана;
  • огірок – 1 шт.;
  • болгарський перець – 1/2 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • яйця (тільки білок) – 2 шт.;
  • зелень – за смаком (у мене петрушка та зелена цибуля);

Заправка:

  • жовтки – 2 шт.;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • гірчиця у зернах – 1-2 ч. л.;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • запашна олія – 1-2 ст. л.;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Пекінську капусту нарізати, огірок, перець та моркву – тонкими смужками, білки – кубиками.

2.Для заправки жовтки розтерти зі сметаною, додати гірчицю, лимонний сік, олію, часник, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

3.Змішати всі інгредієнти, додати заправку, перемішати та всипати дрібно нарізану зелень.

Теги:
#Салат #Пекінська капуста #Готуємо вдома