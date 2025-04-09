На ужин или к праздничному столу: этот салат из пекинской капусты всегда будет выглядеть эффектно (видео)

Приготовит даже новичок

Пекинская капуста — универсальный овощ, который прекрасно подходит к разным блюдам. Ее нежные, хрустящие листья придают свежести и легкости как салатам, так и горячим блюдам, а еще она быстро готовится и прекрасно сочетается со многими ингредиентами.

Именно поэтому салаты с пекинской капустой – настоящая находка для тех, кто ценит вкус, простоту и быстроту. В этом рецепте предлагаем приготовить вкусный и аппетитный вариант, который подойдет и для лёгкого ужина, и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1/4 кочана;

огурец – 1 шт.;

болгарский перец – 1/2 шт.;

морковь – 1 шт.;

яйца (только белок) – 2 шт.;

зелень – по вкусу (у меня петрушка и зеленый лук);

Заправка:

желтки – 2 шт.;

сметана – 2-3 ст. л.;

горчица в зернах – 1-2 ч. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

душистое масло – 1-2 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Пекинскую капусту порезать, огурец, перец и морковь – тонкими полосками, белки – кубиками.

2.Для заправки желтки растереть со сметаной, добавить горчицу, лимонный сок, растительное масло, чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешать.

3.Смешать все ингредиенты, добавить заправку, перемешать и всыпать мелко нарезанную зелень.