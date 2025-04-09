На ужин или к праздничному столу: этот салат из пекинской капусты всегда будет выглядеть эффектно (видео)
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Приготовит даже новичок
Пекинская капуста — универсальный овощ, который прекрасно подходит к разным блюдам. Ее нежные, хрустящие листья придают свежести и легкости как салатам, так и горячим блюдам, а еще она быстро готовится и прекрасно сочетается со многими ингредиентами.
Именно поэтому салаты с пекинской капустой – настоящая находка для тех, кто ценит вкус, простоту и быстроту. В этом рецепте предлагаем приготовить вкусный и аппетитный вариант, который подойдет и для лёгкого ужина, и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".
Как приготовить салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1/4 кочана;
- огурец – 1 шт.;
- болгарский перец – 1/2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- яйца (только белок) – 2 шт.;
- зелень – по вкусу (у меня петрушка и зеленый лук);
Заправка:
- желтки – 2 шт.;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- горчица в зернах – 1-2 ч. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- душистое масло – 1-2 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Пекинскую капусту порезать, огурец, перец и морковь – тонкими полосками, белки – кубиками.
2.Для заправки желтки растереть со сметаной, добавить горчицу, лимонный сок, растительное масло, чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешать.
3.Смешать все ингредиенты, добавить заправку, перемешать и всыпать мелко нарезанную зелень.