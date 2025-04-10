Бутерброди зі шпротами на новий лад: як їх оригінально приготувати (відео)
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Для буднів та свят
Бутерброди зі шпротами — це популярна і перевірена страва, яку люблять за її простоту й смачний смак. Однак, навіть із такою класикою кухні можна експериментувати!
Сьогодні ми пропонуємо приготувати ці смачні бутерброди у незвичній формі — у вигляді мухоморів. Така подача не тільки здивує гостей, а й додасть особливого шарму до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати бутерброди зі шпротами
Інгредієнти:
- багет;
- крем-сир;
- шпроти;
- помідор;
- кріп;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Багет нарізати та підсушити на сухій сковорідці.
2.Змастити його крем-сиром.
3.Помідори нарізати напівдольками.
4.Шпроти викласти вертикально на кожен шматочок.
5.Зверху викласти половинки помідорів, прикрасити зеленню.
6.На помідорах поставити цятки майонезом.