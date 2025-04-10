Бутерброди зі шпротами на новий лад: як їх оригінально приготувати (відео)

Для буднів та свят

Бутерброди зі шпротами — це популярна і перевірена страва, яку люблять за її простоту й смачний смак. Однак, навіть із такою класикою кухні можна експериментувати!

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ці смачні бутерброди у незвичній формі — у вигляді мухоморів. Така подача не тільки здивує гостей, а й додасть особливого шарму до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати бутерброди зі шпротами

Інгредієнти:

багет;

крем-сир;

шпроти;

помідор;

кріп;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Багет нарізати та підсушити на сухій сковорідці.

2.Змастити його крем-сиром.

3.Помідори нарізати напівдольками.

4.Шпроти викласти вертикально на кожен шматочок.

5.Зверху викласти половинки помідорів, прикрасити зеленню.

6.На помідорах поставити цятки майонезом.