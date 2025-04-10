Бутерброды со шпротами на новый лад: как их оригинально приготовить (видео)
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Для будней и праздников
Бутерброды со шпротами – это популярное и проверенное блюдо, которое любят за его простоту и вкусный вкус. Однако даже с такой классикой кухни можно экспериментировать!
Сегодня мы предлагаем приготовить эти вкусные бутерброды в необычной форме – в виде мухоморов. Такая подача не только удивит гостей, но и придаст особый шарм к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить бутерброды со шпротами
Ингредиенты:
- багет;
- крем-сыр;
- шпроты;
- помидор;
- укроп;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде.
2.Смазать его крем-сыром.
3.Помидоры нарезать полудольками.
4.Шпроты выложить вертикально на каждый кусочек.
5.Сверху выложить половинки помидоров, украсить зеленью.
6.На помидорах поставить пятнышки майонезом.