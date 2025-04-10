Бутерброды со шпротами на новый лад: как их оригинально приготовить (видео)

Для будней и праздников

Бутерброды со шпротами – это популярное и проверенное блюдо, которое любят за его простоту и вкусный вкус. Однако даже с такой классикой кухни можно экспериментировать!

Сегодня мы предлагаем приготовить эти вкусные бутерброды в необычной форме – в виде мухоморов. Такая подача не только удивит гостей, но и придаст особый шарм к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить бутерброды со шпротами

Ингредиенты:

багет;

крем-сыр;

шпроты;

помидор;

укроп;

майонез;

Способ приготовления:

1.Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде.

2.Смазать его крем-сыром.

3.Помидоры нарезать полудольками.

4.Шпроты выложить вертикально на каждый кусочек.

5.Сверху выложить половинки помидоров, украсить зеленью.

6.На помидорах поставить пятнышки майонезом.