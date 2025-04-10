Ектор показав, як приготувати закручені паски на Великдень: простий рецепт (відео)
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Як спекти смачні крафіни
Час збирати рецепти до Великодня 2025. Ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет. Тепер поділимось рецептом апетитних крафінів.
Це дуже проста випічка, яка вдасться кожному. Рецептом апетитних крафінів у своєму відео поділився кухар і суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- Молоко — 200 мл
- Цукор — 1 ст. л.
- Дріжджі — 7 г сухих (21 г свіжих)
- Борошно — 1 ст. л.
Для тіста:
- Яйце — 1 шт.
- Жовтки — 2 шт.
- Цукор — 100 г
- Дрібка солі
- Вершкове масло — 80 г
- Ванільний ароматизатор
- Борошно — 450–500 г
Для начинки:
- Родзинки — 100 г
- Вершкове масло — 60 г
Спосіб приготування:
- Для опари змішуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та борошно. Накриваємо плівкою та залишаємо на 15–20 хвилин у теплому місці.
- У великій мисці з’єднуємо яйце, жовтки, цукор, сіль та розтоплене вершкове масло. Додаємо готову опару, ваніль та борошно. Замішуємо м’яке еластичне тісто.
- Накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 1–1,5 години. Після цього тісто, що підійшло, ділимо на 2-3 частини. Кожну розкочуємо в тонкий пласт, змащуємо маслом, посипаємо родзинками.
- Пласти скручуємо у рулет з начинкою всередині та закручуємо спіраллю. Викладаємо у форми та ще на 30 хвилин лишаємо у теплому місці. Випікаємо при температурі 180°C приблизно 35 хвилин.
Готові крафіни посипаємо цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати лінивий пиріг з фаршу.