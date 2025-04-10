Ектор показав, як приготувати закручені паски на Великдень: простий рецепт (відео)

Як спекти смачні крафіни

Час збирати рецепти до Великодня 2025. Ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет. Тепер поділимось рецептом апетитних крафінів.

Це дуже проста випічка, яка вдасться кожному. Рецептом апетитних крафінів у своєму відео поділився кухар і суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Молоко — 200 мл

Цукор — 1 ст. л.

Дріжджі — 7 г сухих (21 г свіжих)

Борошно — 1 ст. л.

Для тіста:

Яйце — 1 шт.

Жовтки — 2 шт.

Цукор — 100 г

Дрібка солі

Вершкове масло — 80 г

Ванільний ароматизатор

Борошно — 450–500 г

Для начинки:

Родзинки — 100 г

Вершкове масло — 60 г

Спосіб приготування:

Для опари змішуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та борошно. Накриваємо плівкою та залишаємо на 15–20 хвилин у теплому місці. У великій мисці з’єднуємо яйце, жовтки, цукор, сіль та розтоплене вершкове масло. Додаємо готову опару, ваніль та борошно. Замішуємо м’яке еластичне тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 1–1,5 години. Після цього тісто, що підійшло, ділимо на 2-3 частини. Кожну розкочуємо в тонкий пласт, змащуємо маслом, посипаємо родзинками. Пласти скручуємо у рулет з начинкою всередині та закручуємо спіраллю. Викладаємо у форми та ще на 30 хвилин лишаємо у теплому місці. Випікаємо при температурі 180°C приблизно 35 хвилин.

Готові крафіни посипаємо цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати лінивий пиріг з фаршу.