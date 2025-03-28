Смачний рулет до великоднього столу: збережіть рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт до свят
До великоднього столу зазвичай готують багато м’ясних закусок. Ми ділились рецептом чудового рулету з печінки. Тепер розповімо, як приготувати смачний м’ясний рулет.
Збережіть цей рецепт — він знадобиться вам до великодня. Соковите м’ясо, ніжний курячий фарш і пікантні оливки — смак фантастичний. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі makarchuk_food.
Інгредієнти:
- Підчеревина – 600-700 г
- Фарш курячий – 500 г
- Вершки (30%) – 100 мл
- Оливки – 50 г
- Часник – 1 ч. л. або 5 зубчиків
- Паприка – 2 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Для основи м’ясо з підчеревка очищаємо від плівок. Відбиваємо його, як відбивні — чим тонше, тим краще у вас загорнеться рулет.
- Солимо основу і натираємо паприкою, відставляємо на деякий час. Для начинки змішуємо курячий фарш із вершками, подрібненими оливками, часником та сіллю.
- Фарш викладаємо на відбите м’ясо, загортаємо його в щільний рулет і фіксуємо кулінарною ниткою.
- Загортаємо рулет у пергамент, потім у фольгу. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 180°C протягом 1 години.
- Готовий рулет кладемо під гніт та охолоджуємо до кімнатної температури. Під гнітом залишаємо в холодильнику на ніч.
Рулет можна подавати як гарячим, так і холодним — в другому випадку його буде легко нарізати красивими шматочками. Також ми розповідали, як приготувати соковиті курячі відбивні.