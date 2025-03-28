Смачний рулет до великоднього столу: збережіть рецепт (відео)

Чудовий рецепт до свят

До великоднього столу зазвичай готують багато м’ясних закусок. Ми ділились рецептом чудового рулету з печінки. Тепер розповімо, як приготувати смачний м’ясний рулет.

Збережіть цей рецепт — він знадобиться вам до великодня. Соковите м’ясо, ніжний курячий фарш і пікантні оливки — смак фантастичний. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі makarchuk_food.

Інгредієнти:

Підчеревина – 600-700 г

Фарш курячий – 500 г

Вершки (30%) – 100 мл

Оливки – 50 г

Часник – 1 ч. л. або 5 зубчиків

Паприка – 2 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Для основи м’ясо з підчеревка очищаємо від плівок. Відбиваємо його, як відбивні — чим тонше, тим краще у вас загорнеться рулет. Солимо основу і натираємо паприкою, відставляємо на деякий час. Для начинки змішуємо курячий фарш із вершками, подрібненими оливками, часником та сіллю. Фарш викладаємо на відбите м’ясо, загортаємо його в щільний рулет і фіксуємо кулінарною ниткою. Загортаємо рулет у пергамент, потім у фольгу. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 180°C протягом 1 години. Готовий рулет кладемо під гніт та охолоджуємо до кімнатної температури. Під гнітом залишаємо в холодильнику на ніч.

Рулет можна подавати як гарячим, так і холодним — в другому випадку його буде легко нарізати красивими шматочками. Також ми розповідали, як приготувати соковиті курячі відбивні.