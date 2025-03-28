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Смачний рулет до великоднього столу: збережіть рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Смачна страва з фаршу та підчеревини
Смачна страва з фаршу та підчеревини

Чудовий рецепт до свят

До великоднього столу зазвичай готують багато м’ясних закусок. Ми ділились рецептом чудового рулету з печінки. Тепер розповімо, як приготувати смачний м’ясний рулет.

Збережіть цей рецепт — він знадобиться вам до великодня. Соковите м’ясо, ніжний курячий фарш і пікантні оливки — смак фантастичний. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі makarchuk_food.

Інгредієнти:

  • Підчеревина – 600-700 г
  • Фарш курячий – 500 г
  • Вершки (30%) – 100 мл
  • Оливки – 50 г
  • Часник – 1 ч. л. або 5 зубчиків
  • Паприка – 2 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Для основи м’ясо з підчеревка очищаємо від плівок. Відбиваємо його, як відбивні — чим тонше, тим краще у вас загорнеться рулет.
  2. Солимо основу і натираємо паприкою, відставляємо на деякий час. Для начинки змішуємо курячий фарш із вершками, подрібненими оливками, часником та сіллю.
  3. Фарш викладаємо на відбите м’ясо, загортаємо його в щільний рулет і фіксуємо кулінарною ниткою.
  4. Загортаємо рулет у пергамент, потім у фольгу. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 180°C протягом 1 години.
  5. Готовий рулет кладемо під гніт та охолоджуємо до кімнатної температури. Під гнітом залишаємо в холодильнику на ніч.

Рулет можна подавати як гарячим, так і холодним — в другому випадку його буде легко нарізати красивими шматочками. Також ми розповідали, як приготувати соковиті курячі відбивні.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Закуска #Великдень