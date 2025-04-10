Эктор показал, как приготовить закрученные паски на Пасху: простой рецепт (видео)

Как испечь вкусные крафины

Пора собирать рецепты к Пасхе 2025. Мы рассказывали, как приготовить мясной рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитных крафинов.

Это очень простая выпечка, которая удастся каждому. Рецептом аппетитных крафинов в своем видео поделился повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Сахар – 1 ст. л.

Дрожжи — 7 г сухих (21 г свежих)

Мука – 1 ст. л.

Для теста:

Яйцо – 1 шт.

Желтки – 2 шт.

Сахар — 100 г

Щепотка соли

Сливочное масло — 80 г

Ванильный ароматизатор

Мука — 450-500 г

Для начинки:

Изюм — 100 г

Сливочное масло — 60 г

Способ приготовления:

Для опары смешиваем тепле молоко, сахар, дрожжи и муку. Накрываем пленкой и оставляем на 15–20 минут в теплом месте. В большой миске соединяем яйцо, желтки, сахар, соль и растопленное сливочное масло. Добавляем готовую опару, ваниль и муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1–1,5 часа. После этого подошедшее тесто делим на 2-3 части. Каждую раскатываем в тонкий пласт, смазываем маслом, посыпаем изюмом. Пласты скручиваем в рулет с начинкой внутри и закручиваем спиралью. Выкладываем в формы и еще на 30 минут оставляем в теплом месте. Выпекаем при температуре 180°C приблизительно 35 минут.

Готовые крафины посыпаем сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый пирог из фарша.