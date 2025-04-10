Эктор показал, как приготовить закрученные паски на Пасху: простой рецепт (видео)
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Как испечь вкусные крафины
Пора собирать рецепты к Пасхе 2025. Мы рассказывали, как приготовить мясной рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитных крафинов.
Это очень простая выпечка, которая удастся каждому. Рецептом аппетитных крафинов в своем видео поделился повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Дрожжи — 7 г сухих (21 г свежих)
- Мука – 1 ст. л.
Для теста:
- Яйцо – 1 шт.
- Желтки – 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Щепотка соли
- Сливочное масло — 80 г
- Ванильный ароматизатор
- Мука — 450-500 г
Для начинки:
- Изюм — 100 г
- Сливочное масло — 60 г
Способ приготовления:
- Для опары смешиваем тепле молоко, сахар, дрожжи и муку. Накрываем пленкой и оставляем на 15–20 минут в теплом месте.
- В большой миске соединяем яйцо, желтки, сахар, соль и растопленное сливочное масло. Добавляем готовую опару, ваниль и муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто.
- Накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1–1,5 часа. После этого подошедшее тесто делим на 2-3 части. Каждую раскатываем в тонкий пласт, смазываем маслом, посыпаем изюмом.
- Пласты скручиваем в рулет с начинкой внутри и закручиваем спиралью. Выкладываем в формы и еще на 30 минут оставляем в теплом месте. Выпекаем при температуре 180°C приблизительно 35 минут.
Готовые крафины посыпаем сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый пирог из фарша.