Всього один інгредієнт зробить котлети надзвичайно соковитими: що до них додати (відео)

Чудово підійдуть на обід чи вечерю

Котлети — страва, знайома мало не кожному з дитинства. У кожної родини — свої традиції, свої улюблені рецепти: хтось готує класичні м’ясні, хтось віддає перевагу ніжним січеним, а хтось експериментує з овочами.

Варіантів безліч, але сьогодні хочемо поділитися особливим рецептом — котлетами з вівсянкою. Вони не лише смачні та соковиті, а й корисні, поживні й чудово тримають форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".

Як приготувати соковиті котлети з вівсянкою

Інгредієнти:

фарш курячий — 450 г;

фарш свинячий — 450 г;

цибуля — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйця — 2 шт.;

вівсяні пластівці — 70 г;

молоко — 100 мл;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Вівсянку залити молоком і залишити.

2.У фарш додати терту цибулю, яйце, спеції та вівсянку прямо з молоком, перемішати.

3.Сформуйте котлети та посмажити, а потім можна протушкувати.