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Всього один інгредієнт зробить котлети надзвичайно соковитими: що до них додати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачні, ситні, рум'яні, на кожен день
Смачні, ситні, рум'яні, на кожен день. Фото instagram.com

Чудово підійдуть на обід чи вечерю

Котлети — страва, знайома мало не кожному з дитинства. У кожної родини — свої традиції, свої улюблені рецепти: хтось готує класичні м’ясні, хтось віддає перевагу ніжним січеним, а хтось експериментує з овочами.

Варіантів безліч, але сьогодні хочемо поділитися особливим рецептом — котлетами з вівсянкою. Вони не лише смачні та соковиті, а й корисні, поживні й чудово тримають форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".

Як приготувати соковиті котлети з вівсянкою

Інгредієнти:

  • фарш курячий — 450 г;
  • фарш свинячий — 450 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйця — 2 шт.;
  • вівсяні пластівці — 70 г;
  • молоко — 100 мл;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Вівсянку залити молоком і залишити.

2.У фарш додати терту цибулю, яйце, спеції та вівсянку прямо з молоком, перемішати.

3.Сформуйте котлети та посмажити, а потім можна протушкувати.

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#Вівсянка #Котлети #Готуємо вдома