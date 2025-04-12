Всього один інгредієнт зробить котлети надзвичайно соковитими: що до них додати (відео)
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Чудово підійдуть на обід чи вечерю
Котлети — страва, знайома мало не кожному з дитинства. У кожної родини — свої традиції, свої улюблені рецепти: хтось готує класичні м’ясні, хтось віддає перевагу ніжним січеним, а хтось експериментує з овочами.
Варіантів безліч, але сьогодні хочемо поділитися особливим рецептом — котлетами з вівсянкою. Вони не лише смачні та соковиті, а й корисні, поживні й чудово тримають форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".
Як приготувати соковиті котлети з вівсянкою
Інгредієнти:
- фарш курячий — 450 г;
- фарш свинячий — 450 г;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- яйця — 2 шт.;
- вівсяні пластівці — 70 г;
- молоко — 100 мл;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Вівсянку залити молоком і залишити.
2.У фарш додати терту цибулю, яйце, спеції та вівсянку прямо з молоком, перемішати.
3.Сформуйте котлети та посмажити, а потім можна протушкувати.