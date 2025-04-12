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Всего один ингредиент сделает котлеты очень сочными: что к ним добавить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусные, сытные, румяные, на каждый день
Вкусные, сытные, румяные, на каждый день. Фото instagram.com

Прекрасно подойдут на обед или ужин

Котлеты – блюдо, знакомое чуть ли не каждому из детства. У каждой семьи свои традиции, свои любимые рецепты: кто-то готовит классические мясные, кто-то предпочитает нежные рубленные, а кто-то экспериментирует с овощами.

Вариантов множество, но сегодня хотим поделиться особым рецептом – котлетами с овсянкой. Они не только вкусны и сочные, но и полезны, питательны и прекрасно держат форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "receptoria_18".

Как приготовить сочные котлеты с овсянкой

Ингредиенты:

  • фарш куриный — 450 г;
  • фарш свиной — 450 г;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйца — 2 шт.;
  • овсяные хлопья – 70 г;
  • молоко – 100 мл;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1.Овсянку залить молоком и оставить.

2.В фарш добавить тертый лук, яйцо, специи и овсянку прямо с молоком, перемешать.

3.Сформировать котлеты и пожарить, а затем можно протушить.

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#Овсянка #Котлеты #Готовим дома