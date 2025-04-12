Всего один ингредиент сделает котлеты очень сочными: что к ним добавить (видео)
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Прекрасно подойдут на обед или ужин
Котлеты – блюдо, знакомое чуть ли не каждому из детства. У каждой семьи свои традиции, свои любимые рецепты: кто-то готовит классические мясные, кто-то предпочитает нежные рубленные, а кто-то экспериментирует с овощами.
Вариантов множество, но сегодня хотим поделиться особым рецептом – котлетами с овсянкой. Они не только вкусны и сочные, но и полезны, питательны и прекрасно держат форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "receptoria_18".
Как приготовить сочные котлеты с овсянкой
Ингредиенты:
- фарш куриный — 450 г;
- фарш свиной — 450 г;
- лук – 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца — 2 шт.;
- овсяные хлопья – 70 г;
- молоко – 100 мл;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Овсянку залить молоком и оставить.
2.В фарш добавить тертый лук, яйцо, специи и овсянку прямо с молоком, перемешать.
3.Сформировать котлеты и пожарить, а затем можно протушить.