Всего один ингредиент сделает котлеты очень сочными: что к ним добавить (видео)

Прекрасно подойдут на обед или ужин

Котлеты – блюдо, знакомое чуть ли не каждому из детства. У каждой семьи свои традиции, свои любимые рецепты: кто-то готовит классические мясные, кто-то предпочитает нежные рубленные, а кто-то экспериментирует с овощами.

Вариантов множество, но сегодня хотим поделиться особым рецептом – котлетами с овсянкой. Они не только вкусны и сочные, но и полезны, питательны и прекрасно держат форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "receptoria_18".

Как приготовить сочные котлеты с овсянкой

Ингредиенты:

фарш куриный — 450 г;

фарш свиной — 450 г;

лук – 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 2 шт.;

овсяные хлопья – 70 г;

молоко – 100 мл;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Овсянку залить молоком и оставить.

2.В фарш добавить тертый лук, яйцо, специи и овсянку прямо с молоком, перемешать.

3.Сформировать котлеты и пожарить, а затем можно протушить.