Так курку ви ще не запікали: рецепт соковитого м'яса в духовці у сметанному соусі (відео)

Дуже смачно та красиво, на святковий стіл

Курка — це універсальний продукт, який давно став незамінним на кухні. Її м’ясо ніжне, соковите й водночас легке, швидко готується та легко поєднується з різними спеціями, соусами й гарнірами. Смажена, тушкована, запечена, варена — вона завжди дивує новим смаком.

Серед усіх варіантів приготування особливе місце займає курка в сметанному соусі. Вона виходить напрочуд м’якою, ароматною, з ніжним вершковим відтінком — саме те, що треба для затишної домашньої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhannakon75".

Як приготувати курку у сметанному соусі

Інгредієнти:

курка – 2 кг;

Інгредієнти для маринаду:

сметана – 2 ст. л.;

томатна паста – 2 ст. л.;

сіль – 1 ч. л. з гіркою;

часник – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

олія – 2 ст. л.;

рукав для запікання;

Спосіб приготування:

1.Курку розрізати та розрівняти.

2.Всі інгредієнти для маринаду змішати та добре змастити курку з обох боків.

3.Залишити на години 3-4 маринуватись.

4.Далі викласти курку у рукав і відправити в духовку за температури 180 градусів на 45-50 хвилин.

5.Далі розрізати рукав і дати 15-20 хвилин курці підрум’янитись.