Так курку ви ще не запікали: рецепт соковитого м'яса в духовці у сметанному соусі (відео)
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Дуже смачно та красиво, на святковий стіл
Курка — це універсальний продукт, який давно став незамінним на кухні. Її м’ясо ніжне, соковите й водночас легке, швидко готується та легко поєднується з різними спеціями, соусами й гарнірами. Смажена, тушкована, запечена, варена — вона завжди дивує новим смаком.
Серед усіх варіантів приготування особливе місце займає курка в сметанному соусі. Вона виходить напрочуд м’якою, ароматною, з ніжним вершковим відтінком — саме те, що треба для затишної домашньої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhannakon75".
Як приготувати курку у сметанному соусі
Інгредієнти:
- курка – 2 кг;
Інгредієнти для маринаду:
- сметана – 2 ст. л.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л. з гіркою;
- часник – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- рукав для запікання;
Спосіб приготування:
1.Курку розрізати та розрівняти.
2.Всі інгредієнти для маринаду змішати та добре змастити курку з обох боків.
3.Залишити на години 3-4 маринуватись.
4.Далі викласти курку у рукав і відправити в духовку за температури 180 градусів на 45-50 хвилин.
5.Далі розрізати рукав і дати 15-20 хвилин курці підрум’янитись.