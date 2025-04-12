Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сметанном соусе (видео)
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Очень вкусно и красиво, на праздничный стол
Курица – это универсальный продукт, который давно стал незаменимым на кухне. Ее мясо нежное, сочное и одновременно легкое, быстро готовится и легко сочетается с разными специями, соусами и гарнирами. Жареная, тушеная, запеченная, вареная – она всегда удивляет новым вкусом.
Среди всех вариантов приготовления особое место занимает курица в сметанном соусе. Она получается удивительно мягкой, ароматной, с нежным сливочным оттенком — именно то, что нужно для уютного домашнего ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhannakon75".
Как приготовить курицу в сметанном соусе
Ингредиенты:
- курица – 2 кг;
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 2 ст. л.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л. с горкой;
- чеснок – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- масло – 2 ст. л.;
- рукав для запекания;
Способ приготовления:
1.Курку разрезать и разровнять.
2.Все ингредиенты для маринада смешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон.
3.Оставить на 3-4 часа мариноваться.
4.Далее выложить курицу в рукав и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 45-50 минут.
5.Далее разрезать рукав и дать 15-20 минут курильщики подрумяниться.