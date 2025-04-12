Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сметанном соусе (видео)

Очень вкусно и красиво, на праздничный стол

Курица – это универсальный продукт, который давно стал незаменимым на кухне. Ее мясо нежное, сочное и одновременно легкое, быстро готовится и легко сочетается с разными специями, соусами и гарнирами. Жареная, тушеная, запеченная, вареная – она всегда удивляет новым вкусом.

Среди всех вариантов приготовления особое место занимает курица в сметанном соусе. Она получается удивительно мягкой, ароматной, с нежным сливочным оттенком — именно то, что нужно для уютного домашнего ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhannakon75".

Как приготовить курицу в сметанном соусе

Ингредиенты:

курица – 2 кг;

Ингредиенты для маринада:

сметана – 2 ст. л.;

томатная паста – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л. с горкой;

чеснок – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

масло – 2 ст. л.;

рукав для запекания;

Способ приготовления:

1.Курку разрезать и разровнять.

2.Все ингредиенты для маринада смешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон.

3.Оставить на 3-4 часа мариноваться.

4.Далее выложить курицу в рукав и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 45-50 минут.

5.Далее разрезать рукав и дать 15-20 минут курильщики подрумяниться.