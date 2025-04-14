Картопля, курка і багато сиру: рецепт ситної запіканки на вечерю (відео)

Незамінний рецепт для кожної господині

Запіканки бувають не лише солодкими, як от класична сирна з родзинками, знайома ще з дитинства. Є ще й солоні варіанти — ситні, ароматні й дуже домашні. І запіканка з куркою та сиром саме з таких.

Вона проста у приготуванні, але завжди виходить смачною: ніжне куряче м’ясо, золотиста скоринка, розплавлений сир і трохи улюблених спецій. Ідеальний варіант для обіду або вечері, коли хочеться чогось затишного і поживного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати запіканку з куркою та сиром

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

філе куряче – 800 г;

цибуля – 1 шт.;

помідори – 1-2 шт.;

сметана 15% – 3 ст. л.;

сир твердий – 100 г;

олія – 2 ст. л.;

приправа для курки – 2 ст. л.;

приправи для картоплі;

паприка копчена;

часник сушений, сіль, перець.;

зелень – до смаку;

Спосіб приготування:

1. Філе відбити, нарізати.

2. Додати сіль, перець, паприку, часник сушений і олію.

3. Ретельно перемішати, залишити маринуватись.

3. Картоплю нарізати пластинками, додати 1 ст. л. олії і приправу для курки.

4. Нарізати цибулю і помідори, сир подрібнити на тертці.

5. На форму для запікання викласти шарами: картопля, філе, цибуля, помідори. Змастити сметаною, відправити в розігріту духовку на 40-50 хвилин за температури 180 градусів.

6. За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром.

7. Перед подачею додати зелень.