Картопля, курка і багато сиру: рецепт ситної запіканки на вечерю (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Незамінний рецепт для кожної господині
Запіканки бувають не лише солодкими, як от класична сирна з родзинками, знайома ще з дитинства. Є ще й солоні варіанти — ситні, ароматні й дуже домашні. І запіканка з куркою та сиром саме з таких.
Вона проста у приготуванні, але завжди виходить смачною: ніжне куряче м’ясо, золотиста скоринка, розплавлений сир і трохи улюблених спецій. Ідеальний варіант для обіду або вечері, коли хочеться чогось затишного і поживного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати запіканку з куркою та сиром
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- філе куряче – 800 г;
- цибуля – 1 шт.;
- помідори – 1-2 шт.;
- сметана 15% – 3 ст. л.;
- сир твердий – 100 г;
- олія – 2 ст. л.;
- приправа для курки – 2 ст. л.;
- приправи для картоплі;
- паприка копчена;
- часник сушений, сіль, перець.;
- зелень – до смаку;
Спосіб приготування:
1. Філе відбити, нарізати.
2. Додати сіль, перець, паприку, часник сушений і олію.
3. Ретельно перемішати, залишити маринуватись.
3. Картоплю нарізати пластинками, додати 1 ст. л. олії і приправу для курки.
4. Нарізати цибулю і помідори, сир подрібнити на тертці.
5. На форму для запікання викласти шарами: картопля, філе, цибуля, помідори. Змастити сметаною, відправити в розігріту духовку на 40-50 хвилин за температури 180 градусів.
6. За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром.
7. Перед подачею додати зелень.