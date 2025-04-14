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Картопля, курка і багато сиру: рецепт ситної запіканки на вечерю (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна та ситна страва на обід чи вечерю
Смачна та ситна страва на обід чи вечерю. Фото instagram.com

Незамінний рецепт для кожної господині

Запіканки бувають не лише солодкими, як от класична сирна з родзинками, знайома ще з дитинства. Є ще й солоні варіанти — ситні, ароматні й дуже домашні. І запіканка з куркою та сиром саме з таких.

Вона проста у приготуванні, але завжди виходить смачною: ніжне куряче м’ясо, золотиста скоринка, розплавлений сир і трохи улюблених спецій. Ідеальний варіант для обіду або вечері, коли хочеться чогось затишного і поживного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати запіканку з куркою та сиром

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • філе куряче – 800 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • помідори – 1-2 шт.;
  • сметана 15% – 3 ст. л.;
  • сир твердий – 100 г;
  • олія – 2 ст. л.;
  • приправа для курки – 2 ст. л.;
  • приправи для картоплі;
  • паприка копчена;
  • часник сушений, сіль, перець.;
  • зелень – до смаку;

Спосіб приготування:

1. Філе відбити, нарізати.

2. Додати сіль, перець, паприку, часник сушений і олію.

3. Ретельно перемішати, залишити маринуватись.

3. Картоплю нарізати пластинками, додати 1 ст. л. олії і приправу для курки.

4. Нарізати цибулю і помідори, сир подрібнити на тертці.

5. На форму для запікання викласти шарами: картопля, філе, цибуля, помідори. Змастити сметаною, відправити в розігріту духовку на 40-50 хвилин за температури 180 градусів.

6. За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром.

7. Перед подачею додати зелень.

Теги:
#Сир #Курка #Запіканка #Готуємо вдома