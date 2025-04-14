Картофель, курица и много сыра: рецепт сытной запеканки на ужин (видео)
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Незаменимый рецепт для каждой хозяйки
Запеканки бывают не только сладкими, как классическая творожная с изюмом, знакомая еще с детства. Есть еще и соленые варианты – сытные, ароматные и очень домашние. И запеканка с курицей и сыром именно из таких.
Она проста в приготовлении, но всегда получается вкусной: нежное куриное мясо, золотистая корочка, расплавленный сыр и чуть-чуть любимых специй. Идеальный вариант для обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь уютного и питательного. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить запеканку с курицей и сыром
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- филе куриное – 800 г;
- лук – 1 шт.;
- помидоры – 1-2 шт.;
- сметана 15% – 3 ст. л.;
- сыр твердый – 100 г;
- масло – 2 ст. л.;
- приправа для курицы – 2 ст. л.;
- приправы для картофеля;
- паприка копченая;
- чеснок сушеный, соль, перец.;
- зелень – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Филе отбить, порезать.
2. Добавить соль, перец, паприку, чеснок сушеный и растительное масло.
3. Тщательно перемешать, оставить мариноваться.
3. Картофель нарезать пластинками, добавить 1 ст. л. масла и приправы для курицы.
4. Нарезать лук и помидоры, сыр измельчить на терке.
5. На форму для запекания выложить слоями: картофель, филе, лук, помидоры. Смазать сметаной, отправить в разогретую духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
6. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.
7. Перед подачей добавить зелень.