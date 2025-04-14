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Картофель, курица и много сыра: рецепт сытной запеканки на ужин (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное и сытное блюдо на обед или ужин
Вкусное и сытное блюдо на обед или ужин. Фото instagram.com

Незаменимый рецепт для каждой хозяйки

Запеканки бывают не только сладкими, как классическая творожная с изюмом, знакомая еще с детства. Есть еще и соленые варианты – сытные, ароматные и очень домашние. И запеканка с курицей и сыром именно из таких.

Она проста в приготовлении, но всегда получается вкусной: нежное куриное мясо, золотистая корочка, расплавленный сыр и чуть-чуть любимых специй. Идеальный вариант для обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь уютного и питательного. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить запеканку с курицей и сыром

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • филе куриное – 800 г;
  • лук – 1 шт.;
  • помидоры – 1-2 шт.;
  • сметана 15% – 3 ст. л.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • масло – 2 ст. л.;
  • приправа для курицы – 2 ст. л.;
  • приправы для картофеля;
  • паприка копченая;
  • чеснок сушеный, соль, перец.;
  • зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Филе отбить, порезать.

2. Добавить соль, перец, паприку, чеснок сушеный и растительное масло.

3. Тщательно перемешать, оставить мариноваться.

3. Картофель нарезать пластинками, добавить 1 ст. л. масла и приправы для курицы.

4. Нарезать лук и помидоры, сыр измельчить на терке.

5. На форму для запекания выложить слоями: картофель, филе, лук, помидоры. Смазать сметаной, отправить в разогретую духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

6. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.

7. Перед подачей добавить зелень.

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#Сыр #Курица #Запеканка #Готовим дома