Пышная, ароматная и мега вкусная: как приготовить паску без дрожжей (видео)
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Для праздничного стола
Рецептов пасок существует множество – от классической дрожжевой, требующей времени и терпения, до совсем простых и современных вариантов. Но сегодня речь пойдет о творожной паске без дрожжей.
Она нежная, ароматная и имеет совсем другой характер – легкая, влажная внутри, с выразительным творожным вкусом и аппетитной корочкой. Такой вариант паски – отличная альтернатива традиционной, особенно если хочется чего-то не менее праздничного, но более простого в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".
Как приготовить творожную паску
Ингредиенты:
- творог – 350 г;
- сливочное масло – 150 г;
- сахар – 1 стакан;
- яйца – 2 шт.;
- ванилин – щепотка или ванильный сахар;
- изюм, сухофрукты – 100 г;
- разрыхлитель – 1 упаковка;
- сода – 1/4 чайной ложки;
- мука – 300 г;
- цукаты/изюм, цедра – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до однородной массы.
2.Добавить творог (лучше мягкий или взбитый блендером) и еще раз взбить. Добавить яйца и снова взбить.
3.Добавить муку с разрыхлителем и содой, перемешать.
4.По желанию добавить сухофрукты, изюм или цукаты, ванилин или ванильный сахар и хорошо перемешать
5.Выложить в форму (если силиконовая форма, смазывать не нужно) и выпекать 55 минут при 170°C.