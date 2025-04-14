Пышная, ароматная и мега вкусная: как приготовить паску без дрожжей (видео)

Для праздничного стола

Рецептов пасок существует множество – от классической дрожжевой, требующей времени и терпения, до совсем простых и современных вариантов. Но сегодня речь пойдет о творожной паске без дрожжей.

Она нежная, ароматная и имеет совсем другой характер – легкая, влажная внутри, с выразительным творожным вкусом и аппетитной корочкой. Такой вариант паски – отличная альтернатива традиционной, особенно если хочется чего-то не менее праздничного, но более простого в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".

Как приготовить творожную паску

Ингредиенты:

творог – 350 г;

сливочное масло – 150 г;

сахар – 1 стакан;

яйца – 2 шт.;

ванилин – щепотка или ванильный сахар;

изюм, сухофрукты – 100 г;

разрыхлитель – 1 упаковка;

сода – 1/4 чайной ложки;

мука – 300 г;

цукаты/изюм, цедра – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до однородной массы.

2.Добавить творог (лучше мягкий или взбитый блендером) и еще раз взбить. Добавить яйца и снова взбить.

3.Добавить муку с разрыхлителем и содой, перемешать.

4.По желанию добавить сухофрукты, изюм или цукаты, ванилин или ванильный сахар и хорошо перемешать

5.Выложить в форму (если силиконовая форма, смазывать не нужно) и выпекать 55 минут при 170°C.