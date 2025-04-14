Смачно, як суші, але готується простіше: як приготувати трендову азіатську запіканку (відео)

Приготуєте на раз-два

З крабових паличок готують не лише смачні закуски, але й ситні страви, які можуть стати справжньою родзинкою вашого столу. Сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичайну суші-запіканку з крабовими паличками.

Це проста, але дуже смачна страва, яка поєднує в собі ніжний смак морепродуктів, кремову текстуру та золотисту скоринку. Ідеально підходить для обіду чи вечері, коли хочеться чогось легкого, але водночас ситного та оригінального. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як приготувати суші-запіканку

Інгредієнти:

1 склянка (200 г) рису (краще круглозернистого);

250 мл води;

сіль;

Заправка:

5 ст.л рисового оцту (я замінила 3 ст. л звичайного 6% оцту);

1 ст.л цукру;

1 ч.л солі;

Начинка:

400 г крабових паличок;

100 г сиру сулугуні;

2-3 ст. л. майонезу;

1 баночка намазки;

2-3 ст. л. крем-сиру;

Додатково:

листя норі;

соєвий соус;

кунжут;

теріякі за бажанням;

васабі за бажанням при подачі;

Спосіб приготування:

1. Рис відварити у підсоленій воді, додати заправку. Перемішати, викласти у форму для запікання змащену олією.

2. Для начинки: змішати крабові палички розібрані на волокна, натертий сир, майонез, намазку, сир вершковий. Викласти другим шаром зверху на рис.

3. Запікати при 180 до золотистої скоринки 30 хвилин.

4. Полити соусом теріякі, посипати кунжутом і можна їсти.