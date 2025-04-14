Вкусно, как суши, но готовится проще: как приготовить трендовую азиатскую запеканку (видео)

Приготовите на раз-два

Из крабовых палочек готовят не только вкусные закуски, но и сытные блюда, которые могут стать настоящей изюминкой вашего стола. Сегодня мы предлагаем приготовить необычную суши-запеканку с крабовыми палочками.

Это простое, но очень вкусное блюдо, сочетающее в себе нежный вкус морепродуктов, кремовую текстуру и золотистую корочку. Идеально подходит для обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого, но одновременно сытного и оригинального. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".

Как приготовить суши-запеканку

Ингредиенты:

1 стакан (200 г) риса (лучше круглозернистого);

250 мл воды;

соль;

Заправка:

5 ст.л рисового уксуса (я заменила 3 ст. л обычного 6% уксуса);

1 ст.л сахара;

1 ч.л соли;

Начинка:

400 г крабовых палочек;

100 г сыра сулугуни;

2-3 ст. л. майонеза;

1 баночка намазки;

2-3 ст. л. крем-сыра;

Дополнительно:

листья нори;

соевый соус;

кунжут;

терияки по желанию;

васаби по желанию при подаче;

Способ приготовления:

1. Рис отварить в подсоленной воде, добавить заправку. Перемешать, выложить в форму для запекания смазанную растительным маслом.

2. Для начинки: смешать крабовые палочки разобранные на волокна, натертый сыр, майонез, намазку, сливочный сыр. Выложить вторым слоем сверху на рис.

3. Запекать при 180 до золотистой корочки 30 минут.

4. Полить соусом терияки, посыпать кунжутом и можно есть.