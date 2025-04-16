Смачний, як піца, а готується — простіше: рецепт листкового пирога з сиром та шинкою (відео)
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Смачна та ароматна випічка
З листкового тіста можна приготувати безліч смачних і апетитних страв — від ніжних круасанів до ситних пирогів із різноманітними начинками. Особливо популярними є пироги з м’ясом, овочами чи рибою, адже вони чудово смакують як гарячими, так і холодними.
Та сьогодні пропонуємо вам простий і водночас дуже смачний варіант — пиріг із шинкою та сиром. Хрустка, золотиста скоринка, аромат розплавленого сиру і ніжна шинка всередині — це ідеальний перекус або доповнення до сімейної вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати пиріг з листкового тіста з шинкою
Інгредієнти:
- 500 г листкового тіста;
- 2-3 картоплі;
- 10 г вершкового масла;
- 25 мл молока;
- 4-5 шматочки шинки;
- 50-70 г сиру;
- жовток;
Спосіб приготування:
1.Попередньо відварити картоплю в підсоленій воді, потім злити воду, додати масло, молоко і розім'яти в пюре.
2.Розморозити два листи тіста за кімнатної температури. Трохи розгорнути тісто і змастити картопляним пюре, викласти шинку і натерти сир.
3.На іншому пласті тіста зробити розрізи та накрити начинку, добре защіпнути краї та сформувати візерунок. Змастити жовтком.
4.Відправити в розігріту до 220 градусів духовку на 15 хвилин.