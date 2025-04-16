Смачний, як піца, а готується — простіше: рецепт листкового пирога з сиром та шинкою (відео)

Смачна та ароматна випічка

З листкового тіста можна приготувати безліч смачних і апетитних страв — від ніжних круасанів до ситних пирогів із різноманітними начинками. Особливо популярними є пироги з м’ясом, овочами чи рибою, адже вони чудово смакують як гарячими, так і холодними.

Та сьогодні пропонуємо вам простий і водночас дуже смачний варіант — пиріг із шинкою та сиром. Хрустка, золотиста скоринка, аромат розплавленого сиру і ніжна шинка всередині — це ідеальний перекус або доповнення до сімейної вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати пиріг з листкового тіста з шинкою

Інгредієнти:

500 г листкового тіста;

2-3 картоплі;

10 г вершкового масла;

25 мл молока;

4-5 шматочки шинки;

50-70 г сиру;

жовток;

Спосіб приготування:

1.Попередньо відварити картоплю в підсоленій воді, потім злити воду, додати масло, молоко і розім'яти в пюре.

2.Розморозити два листи тіста за кімнатної температури. Трохи розгорнути тісто і змастити картопляним пюре, викласти шинку і натерти сир.

3.На іншому пласті тіста зробити розрізи та накрити начинку, добре защіпнути краї та сформувати візерунок. Змастити жовтком.

4.Відправити в розігріту до 220 градусів духовку на 15 хвилин.