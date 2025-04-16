Вкусный, как пицца, а готовится – проще: рецепт слоеного пирога с сыром и ветчиной (видео)
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Вкусная и ароматная выпечка
Из слоеного теста можно приготовить множество вкусных и аппетитных блюд – от нежных круассанов до сытных пирогов с разнообразными начинками. Особенно популярны пироги с мясом, овощами или рыбой, ведь они прекрасно смакуют как горячими, так и холодными.
И сегодня предлагаем вам простой и одновременно вкусный вариант — пирог с ветчиной и сыром. Хрустящая, золотистая корочка, аромат расплавленного сыра и нежная ветчина внутри – это идеальный перекус или дополнение к семейному ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить пирог из слоеного теста с ветчиной
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста;
- 2-3 картофеля;
- 10 г сливочного масла;
- 25 мл молока;
- 4-5 кусочка ветчины;
- 50-70 г сыра;
- желток;
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить картофель в подсоленной воде, затем слить воду, добавить масло, молоко и размять в пюре.
2. Разморозить два листа теста при комнатной температуре. Немного развернуть тесто и смазать картофельным пюре, выложить ветчину и натереть сыр.
3.На другом пласте теста сделать разрезы и накрыть начинку, хорошо защелкнуть края и сформировать узор. Смазать желтком.
4.Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.