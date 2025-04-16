Вкусный, как пицца, а готовится – проще: рецепт слоеного пирога с сыром и ветчиной (видео)

Вкусная и ароматная выпечка

Из слоеного теста можно приготовить множество вкусных и аппетитных блюд – от нежных круассанов до сытных пирогов с разнообразными начинками. Особенно популярны пироги с мясом, овощами или рыбой, ведь они прекрасно смакуют как горячими, так и холодными.

И сегодня предлагаем вам простой и одновременно вкусный вариант — пирог с ветчиной и сыром. Хрустящая, золотистая корочка, аромат расплавленного сыра и нежная ветчина внутри – это идеальный перекус или дополнение к семейному ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пирог из слоеного теста с ветчиной

Ингредиенты:

500 г слоеного теста;

2-3 картофеля;

10 г сливочного масла;

25 мл молока;

4-5 кусочка ветчины;

50-70 г сыра;

желток;

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить картофель в подсоленной воде, затем слить воду, добавить масло, молоко и размять в пюре.

2. Разморозить два листа теста при комнатной температуре. Немного развернуть тесто и смазать картофельным пюре, выложить ветчину и натереть сыр.

3.На другом пласте теста сделать разрезы и накрыть начинку, хорошо защелкнуть края и сформировать узор. Смазать желтком.

4.Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.