Раз-два — і вечеря на столі: булгур з овочами ви приготуєте за 20 хвилин (відео)

Булгур із овочами на сковороді внесе різноманітність у ваш раціон

Булгур — це смачний і корисний вид пшениці, який дедалі частіше з’являється на наших столах. Завдяки ніжному смаку й приємній текстурі, він чудово поєднується з овочами, спеціями та зеленню.

Страва з булгуром та овочами — це не лише яскравий і легкий обід або вечеря, а й універсальний гарнір, який пасує до багатьох м’ясних страв. Особливо смачно подавати його з курячими відбивними — ніжне м’ясо та ароматний булгур створюють ідеальне поєднання, яке сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати булгур з овочами

Інгредієнти:

1 цибулина;

1 морква;

1/3 молодої капусти (невелика);

100 г булгуру;

200 г гарячої води;

сіль, цукор, перець;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати квадратиками.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Капусту нашаткувати.

4.Обсмажити спершу цибулю з морквою, потім додати капусту, посолити, додати трохи цукру та перець.

5.Готувати на середньому вогні розм'якшення капусти.

6.Булгур обов'язково промити та додати в овочі. Залити окропом, накрити кришкою та готувати 15-20 хвилин на низькому вогні.