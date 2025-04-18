Раз-два — і вечеря на столі: булгур з овочами ви приготуєте за 20 хвилин (відео)
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Булгур із овочами на сковороді внесе різноманітність у ваш раціон
Булгур — це смачний і корисний вид пшениці, який дедалі частіше з’являється на наших столах. Завдяки ніжному смаку й приємній текстурі, він чудово поєднується з овочами, спеціями та зеленню.
Страва з булгуром та овочами — це не лише яскравий і легкий обід або вечеря, а й універсальний гарнір, який пасує до багатьох м’ясних страв. Особливо смачно подавати його з курячими відбивними — ніжне м’ясо та ароматний булгур створюють ідеальне поєднання, яке сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати булгур з овочами
Інгредієнти:
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 1/3 молодої капусти (невелика);
- 100 г булгуру;
- 200 г гарячої води;
- сіль, цукор, перець;
Спосіб приготування:
1.Цибулю нарізати квадратиками.
2.Моркву натерти на великій тертці.
3.Капусту нашаткувати.
4.Обсмажити спершу цибулю з морквою, потім додати капусту, посолити, додати трохи цукру та перець.
5.Готувати на середньому вогні розм'якшення капусти.
6.Булгур обов'язково промити та додати в овочі. Залити окропом, накрити кришкою та готувати 15-20 хвилин на низькому вогні.