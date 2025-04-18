Раз-два – и ужин на столе: булгур с овощами вы приготовите за 20 минут (видео)

Булгур с овощами на сковороде внесет разнообразие в ваш рацион

Булгур – это вкусный и полезный вид пшеницы, который все чаще появляется на наших столах. Благодаря нежному вкусу и приятной текстуре он прекрасно сочетается с овощами, специями и зеленью.

Блюда с булгуром и овощами – это не только яркий и легкий обед или ужин, но и универсальный гарнир, подходящий для многих мясных блюд. Особенно вкусно подавать его с куриными отбивными – нежное мясо и ароматный булгур создают идеальное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить булгур с овощами

Ингредиенты:

1 луковица;

1 морковь;

1/3 молодой капусты (небольшая);

100 г булгура;

200 г горячей воды;

соль, сахар, перец;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать квадратиками.

2.Моркву натереть на большой терке.

3.Капусту нашинковать.

4.Обжарить сперва лук с морковью, затем добавить капусту, посолить, добавить немного сахара и перец.

5.Готовить на среднем огне размягчение капусты.

6.Булгур обязательно промыть и добавить в овощи. Залить крутым кипятком, накрыть крышкой и готовить 15-20 минут на низком огне.