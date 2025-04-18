Раз-два – и ужин на столе: булгур с овощами вы приготовите за 20 минут (видео)
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Булгур с овощами на сковороде внесет разнообразие в ваш рацион
Булгур – это вкусный и полезный вид пшеницы, который все чаще появляется на наших столах. Благодаря нежному вкусу и приятной текстуре он прекрасно сочетается с овощами, специями и зеленью.
Блюда с булгуром и овощами – это не только яркий и легкий обед или ужин, но и универсальный гарнир, подходящий для многих мясных блюд. Особенно вкусно подавать его с куриными отбивными – нежное мясо и ароматный булгур создают идеальное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить булгур с овощами
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1/3 молодой капусты (небольшая);
- 100 г булгура;
- 200 г горячей воды;
- соль, сахар, перец;
Способ приготовления:
1.Лук нарезать квадратиками.
2.Моркву натереть на большой терке.
3.Капусту нашинковать.
4.Обжарить сперва лук с морковью, затем добавить капусту, посолить, добавить немного сахара и перец.
5.Готовить на среднем огне размягчение капусты.
6.Булгур обязательно промыть и добавить в овощи. Залить крутым кипятком, накрыть крышкой и готовить 15-20 минут на низком огне.