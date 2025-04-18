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Раз-два – и ужин на столе: булгур с овощами вы приготовите за 20 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Насыщенный гарнир из крупы под любое мясное блюдо
Насыщенный гарнир из крупы под любое мясное блюдо. Фото instagram.com

Булгур с овощами на сковороде внесет разнообразие в ваш рацион

Булгур – это вкусный и полезный вид пшеницы, который все чаще появляется на наших столах. Благодаря нежному вкусу и приятной текстуре он прекрасно сочетается с овощами, специями и зеленью.

Блюда с булгуром и овощами – это не только яркий и легкий обед или ужин, но и универсальный гарнир, подходящий для многих мясных блюд. Особенно вкусно подавать его с куриными отбивными – нежное мясо и ароматный булгур создают идеальное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить булгур с овощами

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1/3 молодой капусты (небольшая);
  • 100 г булгура;
  • 200 г горячей воды;
  • соль, сахар, перец;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать квадратиками.

2.Моркву натереть на большой терке.

3.Капусту нашинковать.

4.Обжарить сперва лук с морковью, затем добавить капусту, посолить, добавить немного сахара и перец.

5.Готовить на среднем огне размягчение капусты.

6.Булгур обязательно промыть и добавить в овощи. Залить крутым кипятком, накрыть крышкой и готовить 15-20 минут на низком огне.

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#Овощи #Готовим дома #Булгур