Можна подати до великоднього столу: у такому соусі скумбрію ви ще не готували (відео)

Приготуєте за 30 хвилин

Скумбрія — це не лише смачна, а й дуже корисна риба, яка чудово підходить для різноманітних способів приготування. Її смажать, тушкують, готують на грилі, але особливої популярності набули рецепти з маринованою скумбрією — у пряному маринаді, з лимоном, спеціями або соєвим соусом.

Якщо ж запекти скумбрію в соєво-медовому соусі, вона набуде ніжної текстури, насиченого смаку та апетитної карамельної скоринки. Така страва виглядає ефектно, готується просто й неодмінно стане родзинкою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як запекти скумбрію у соєво-медовому маринаді

Інгредієнти:

скумбрія (свіжа чи заморожена) – 2 шт.;

соєвий соус (я використовую концентрований, а ви можете за бажанням) – 100 мл;

мед – 1 ст. л.;

паприка мелена – 1 год;

лимонний сік – 20 мл;

олія – 20 мл;

Спосіб приготування:

1.Для маринаду змішати соєвий соус, паприку, мед, лимонний сік та олію.

2.Рибу почистити: обрізати плавці, видалити кишки, хребет і дрібні кісточки. Промити, обсушити. Розрізати тушку вздовж живота, але не до кінця, щоб вона відкрилася як книга.

3.Покласти рибу в маринад і залишити на 25-35 хвилин (можна і довше – так вийде ще більш насичений смак та колір). За час маринування кілька разів перевернути рибу, щоб вона рівномірно просочилася. Дістати рибу з маринаду, покласти шкіркою вгору. На одній рибі зробити поперечні надрізи (8-10 мм), а на іншій – під невеликим кутом.

4.Викласти скумбрію на деко з пергаментом, трохи розгортаючи надрізані шматочки. Запікати в розігрітій до 180 C духовці 20-25 хвилин. За цей час кілька разів змастити рибу залишками маринаду – так вона матиме ще більш апетитний колір.