Можна подати до великоднього столу: у такому соусі скумбрію ви ще не готували (відео)
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Приготуєте за 30 хвилин
Скумбрія — це не лише смачна, а й дуже корисна риба, яка чудово підходить для різноманітних способів приготування. Її смажать, тушкують, готують на грилі, але особливої популярності набули рецепти з маринованою скумбрією — у пряному маринаді, з лимоном, спеціями або соєвим соусом.
Якщо ж запекти скумбрію в соєво-медовому соусі, вона набуде ніжної текстури, насиченого смаку та апетитної карамельної скоринки. Така страва виглядає ефектно, готується просто й неодмінно стане родзинкою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".
Як запекти скумбрію у соєво-медовому маринаді
Інгредієнти:
- скумбрія (свіжа чи заморожена) – 2 шт.;
- соєвий соус (я використовую концентрований, а ви можете за бажанням) – 100 мл;
- мед – 1 ст. л.;
- паприка мелена – 1 год;
- лимонний сік – 20 мл;
- олія – 20 мл;
Спосіб приготування:
1.Для маринаду змішати соєвий соус, паприку, мед, лимонний сік та олію.
2.Рибу почистити: обрізати плавці, видалити кишки, хребет і дрібні кісточки. Промити, обсушити. Розрізати тушку вздовж живота, але не до кінця, щоб вона відкрилася як книга.
3.Покласти рибу в маринад і залишити на 25-35 хвилин (можна і довше – так вийде ще більш насичений смак та колір). За час маринування кілька разів перевернути рибу, щоб вона рівномірно просочилася. Дістати рибу з маринаду, покласти шкіркою вгору. На одній рибі зробити поперечні надрізи (8-10 мм), а на іншій – під невеликим кутом.
4.Викласти скумбрію на деко з пергаментом, трохи розгортаючи надрізані шматочки. Запікати в розігрітій до 180 C духовці 20-25 хвилин. За цей час кілька разів змастити рибу залишками маринаду – так вона матиме ще більш апетитний колір.