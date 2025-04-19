Можно подать на пасхальный стол: в таком соусе скумбрию вы еще не готовили (видео)
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Приготовите за 30 минут
Скумбрия – это не только вкусная, но и очень полезная рыба, прекрасно подходящая для разнообразных способов приготовления. Ее жарят, тушат, готовят на гриле, но особую популярность приобрели рецепты с маринованной скумбрией — в пряном маринаде, с лимоном, специями или соевым соусом.
Если же запечь скумбрию в соево-медовом соусе, она приобретет нежную текстуру, насыщенный вкус и аппетитную карамельную корку. Такое блюдо смотрится эффектно, готовится просто и обязательно станет изюминкой вашего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".
Как запечь скумбрию в соево-медовом маринаде
Ингредиенты:
- скумбрия (свежая или замороженная) – 2 шт.;
- соевый соус (я использую концентрированный, а вы можете по желанию) – 100 мл;
- мед – 1 ст. л.;
- паприка мелена – 1 час;
- лимонный сок – 20 мл;
- масло – 20 мл;
Способ приготовления:
1.Для маринада смешать соевый соус, паприку, мед, лимонный сок и растительное масло.
2.Рыбу почистить: обрезать плавники, удалить кишки, хребет и мелкие косточки. Промыть, обсушить. Разрезать тушку вдоль живота, но не до конца, чтобы она открылась как книга.
3.Положить рыбу в маринад и оставить на 25-35 минут (можно и дольше – так получится еще более насыщенный вкус и цвет). За время маринования несколько раз перевернуть рыбу, чтобы она равномерно просочилась. Достать рыбу из маринада, положить кожурой вверх. На одной рыбе сделать поперечные надрезы (8-10 мм), а на другой – под маленьким углом.
4.Выложить скумбрию на противень с пергаментом, немного разворачивая надрезанные кусочки. Запекать в разогретой до 180 C духовке 20-25 минут. За это время несколько раз смазать рыбу остатками маринада – так у нее будет еще более аппетитный цвет.