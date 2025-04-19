Готується просто, а смак незвичайний: рецепт салату з пекінської капусти по-новому
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Такий варіант страви сподобається близьким
Салат із пекінської капусти давно завоював популярність завдяки своїй легкості, ніжному смаку та швидкому приготуванню. Його часто готують з кукурудзою, огірками, яйцем чи куркою.
Але якщо ви хочете трохи урізноманітнити знайомий смак, спробуйте додати до пекінської капусти смажені гриби. Вони надають салату нових відтінків — більшої ситності, аромату й глибини. Такий салат буде чудовим доповненням до обіду чи вечері, а ще його можна подати навіть на святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".
Як приготувати салат з пекінською капустою та грибами
Інгредієнти:
- пекінська капуста;
- гриби;
- сир твердий;
- горіхи;
- часник;
- сметана чи йогурт;
- спеції;
Спосіб приготування:
1.Капусту дрібно нарізати.
2.Сир натерти, гриби підсмажити зі спеціями.
3.Змішати сметану з тертим часником, заправити салат.