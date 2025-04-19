Готується просто, а смак незвичайний: рецепт салату з пекінської капусти по-новому

Такий варіант страви сподобається близьким

Салат із пекінської капусти давно завоював популярність завдяки своїй легкості, ніжному смаку та швидкому приготуванню. Його часто готують з кукурудзою, огірками, яйцем чи куркою.

Але якщо ви хочете трохи урізноманітнити знайомий смак, спробуйте додати до пекінської капусти смажені гриби. Вони надають салату нових відтінків — більшої ситності, аромату й глибини. Такий салат буде чудовим доповненням до обіду чи вечері, а ще його можна подати навіть на святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як приготувати салат з пекінською капустою та грибами

Інгредієнти:

пекінська капуста;

гриби;

сир твердий;

горіхи;

часник;

сметана чи йогурт;

спеції;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нарізати.

2.Сир натерти, гриби підсмажити зі спеціями.

3.Змішати сметану з тертим часником, заправити салат.