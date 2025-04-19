Рус

Готується просто, а смак незвичайний: рецепт салату з пекінської капусти по-новому

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Звичний салат по-новому
Звичний салат по-новому. Фото instagram.com

Такий варіант страви сподобається близьким

Салат із пекінської капусти давно завоював популярність завдяки своїй легкості, ніжному смаку та швидкому приготуванню. Його часто готують з кукурудзою, огірками, яйцем чи куркою.

Але якщо ви хочете трохи урізноманітнити знайомий смак, спробуйте додати до пекінської капусти смажені гриби. Вони надають салату нових відтінків — більшої ситності, аромату й глибини. Такий салат буде чудовим доповненням до обіду чи вечері, а ще його можна подати навіть на святковий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як приготувати салат з пекінською капустою та грибами

Інгредієнти:

  • пекінська капуста;
  • гриби;
  • сир твердий;
  • горіхи;
  • часник;
  • сметана чи йогурт;
  • спеції;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нарізати.

2.Сир натерти, гриби підсмажити зі спеціями.

3.Змішати сметану з тертим часником, заправити салат.

Теги:
#Гриби #Пекінська капуста #Готуємо вдома