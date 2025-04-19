Готовится просто, а вкус необычный: рецепт салата из пекинской капусты по-новому

Такой вариант блюда понравится близким

Салат из пекинской капусты давно завоевал популярность благодаря своей легкости, нежному вкусу и быстрому приготовлению. Его часто готовят с кукурузой, огурцами, яйцом или курицей.

Но если вы хотите немного разнообразить знакомый вкус, попробуйте добавить в пекинскую капусту жареные грибы. Они придают салату новые оттенки — большую сытность, аромат и глубину. Такой салат будет прекрасным дополнением к обеду или ужину, а его можно подать даже на праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить салат с пекинской капустой и грибами

Ингредиенты:

пекинская капуста;

грибы;

сыр твердый;

орехи;

чеснок;

сметана или йогурт;

специи;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нарезать.

2.Сыр натереть, грибы поджарить со специями.

3.Смешать сметану с тертым чесноком, заправить салат.