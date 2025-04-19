Готовится просто, а вкус необычный: рецепт салата из пекинской капусты по-новому
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Такой вариант блюда понравится близким
Салат из пекинской капусты давно завоевал популярность благодаря своей легкости, нежному вкусу и быстрому приготовлению. Его часто готовят с кукурузой, огурцами, яйцом или курицей.
Но если вы хотите немного разнообразить знакомый вкус, попробуйте добавить в пекинскую капусту жареные грибы. Они придают салату новые оттенки — большую сытность, аромат и глубину. Такой салат будет прекрасным дополнением к обеду или ужину, а его можно подать даже на праздничный стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".
Как приготовить салат с пекинской капустой и грибами
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- грибы;
- сыр твердый;
- орехи;
- чеснок;
- сметана или йогурт;
- специи;
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нарезать.
2.Сыр натереть, грибы поджарить со специями.
3.Смешать сметану с тертым чесноком, заправить салат.