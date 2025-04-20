Чотири основні інгредієнти — і пікантний салат на столі: як приготувати закуску з картоплею та оселедцем (відео)
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Попри звичні інгредієнти у салату незвичайний смак
Оселедець — одна з найпопулярніших риб у нашій кухні, яку цінують за насичений смак, доступність і універсальність. З нього готують різноманітні закуски, бутерброди, подають із цибулею, маринують у прянощах або використовують у салатах на кшталт "Шуби".
Одним із найпростіших і водночас найсмачніших варіантів є салат з картоплею та оселедцем. Ця страва поєднує в собі прості інгредієнти та збалансований смак, що нагадує про домашні застілля та традиційні рецепти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".
Як приготувати салат з картоплею та оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець шматочками;
- відварена картопля;
- консервований горошок;
- квашені огірки;
- кріп;
- синя цибуля;
- ароматна олія;
- сіль/перець;
Спосіб приготування:
1.Оселедець почистити, нарізати кубиками.
2.Картоплю відварити, нарізати.
3.Огірки, цибулю, кріп нарізати.
4.З горошку злити воду.
5.Змішати всі інгредієнти, додати спеції, полити олією, перемішати.