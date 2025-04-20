Чотири основні інгредієнти — і пікантний салат на столі: як приготувати закуску з картоплею та оселедцем (відео)

Попри звичні інгредієнти у салату незвичайний смак

Оселедець — одна з найпопулярніших риб у нашій кухні, яку цінують за насичений смак, доступність і універсальність. З нього готують різноманітні закуски, бутерброди, подають із цибулею, маринують у прянощах або використовують у салатах на кшталт "Шуби".

Одним із найпростіших і водночас найсмачніших варіантів є салат з картоплею та оселедцем. Ця страва поєднує в собі прості інгредієнти та збалансований смак, що нагадує про домашні застілля та традиційні рецепти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як приготувати салат з картоплею та оселедцем

Інгредієнти:

оселедець шматочками;

відварена картопля;

консервований горошок;

квашені огірки;

кріп;

синя цибуля;

ароматна олія;

сіль/перець;

Спосіб приготування:

1.Оселедець почистити, нарізати кубиками.

2.Картоплю відварити, нарізати.

3.Огірки, цибулю, кріп нарізати.

4.З горошку злити воду.

5.Змішати всі інгредієнти, додати спеції, полити олією, перемішати.