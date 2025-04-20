Четыре основных ингредиента – и пикантный салат на столе: как приготовить закуску с картофелем и сельдью (видео)

Несмотря на привычные ингредиенты у салата необычный вкус

Сельдь – одна из самых популярных рыб в нашей кухне, которую ценят за насыщенный вкус, доступность и универсальность. Из него готовят разнообразные закуски, бутерброды, подают с луком, маринуют в пряностях или используют в салатах типа "Шубы".

Одним из самых простых и одновременно вкусных вариантов является салат с картофелем и селедкой. Это блюдо сочетает в себе простые ингредиенты и сбалансированный вкус, напоминающий о домашних застольях и традиционных рецептах. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить салат с картофелем и сельдью

Ингредиенты:

селедка кусочками;

отварной картофель;

консервированный горошек;

квашеные огурцы;

укроп;

синий лук;

ароматное масло;

соль/перец;

Способ приготовления:

1.Сельдь почистить, нарезать кубиками.

2.Картофель отварить, нарезать.

3.Огурцы, лук, укроп нарезать.

4.С горошка слить воду.

5.Смешать все ингредиенты, добавить специи, полить растительным маслом, перемешать.