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Четыре основных ингредиента – и пикантный салат на столе: как приготовить закуску с картофелем и сельдью (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Яркий и эффектный салат для будней и праздников
Яркий и эффектный салат для будней и праздников. Фото instagram.com

Несмотря на привычные ингредиенты у салата необычный вкус

Сельдь – одна из самых популярных рыб в нашей кухне, которую ценят за насыщенный вкус, доступность и универсальность. Из него готовят разнообразные закуски, бутерброды, подают с луком, маринуют в пряностях или используют в салатах типа "Шубы".

Одним из самых простых и одновременно вкусных вариантов является салат с картофелем и селедкой. Это блюдо сочетает в себе простые ингредиенты и сбалансированный вкус, напоминающий о домашних застольях и традиционных рецептах. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить салат с картофелем и сельдью

Ингредиенты:

  • селедка кусочками;
  • отварной картофель;
  • консервированный горошек;
  • квашеные огурцы;
  • укроп;
  • синий лук;
  • ароматное масло;
  • соль/перец;

Способ приготовления:

1.Сельдь почистить, нарезать кубиками.

2.Картофель отварить, нарезать.

3.Огурцы, лук, укроп нарезать.

4.С горошка слить воду.

5.Смешать все ингредиенты, добавить специи, полить растительным маслом, перемешать.

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#Салат #Селедка #Готовим дома