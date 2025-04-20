Четыре основных ингредиента – и пикантный салат на столе: как приготовить закуску с картофелем и сельдью (видео)
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Несмотря на привычные ингредиенты у салата необычный вкус
Сельдь – одна из самых популярных рыб в нашей кухне, которую ценят за насыщенный вкус, доступность и универсальность. Из него готовят разнообразные закуски, бутерброды, подают с луком, маринуют в пряностях или используют в салатах типа "Шубы".
Одним из самых простых и одновременно вкусных вариантов является салат с картофелем и селедкой. Это блюдо сочетает в себе простые ингредиенты и сбалансированный вкус, напоминающий о домашних застольях и традиционных рецептах. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".
Как приготовить салат с картофелем и сельдью
Ингредиенты:
- селедка кусочками;
- отварной картофель;
- консервированный горошек;
- квашеные огурцы;
- укроп;
- синий лук;
- ароматное масло;
- соль/перец;
Способ приготовления:
1.Сельдь почистить, нарезать кубиками.
2.Картофель отварить, нарезать.
3.Огурцы, лук, укроп нарезать.
4.С горошка слить воду.
5.Смешать все ингредиенты, добавить специи, полить растительным маслом, перемешать.