Сподобається навіть тим, хто не любить печінку: рецепт смачного печінкового рулету (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рулет із печінки готується з найпростіших та найдоступніших продуктів
Печінка — продукт зі специфічним смаком, який подобається не всім, але беззаперечно є дуже корисним. Вона багата на залізо, вітаміни та легко засвоювані білки, тож варта того, щоб час від часу з’являтися на нашому столі. З печінки готують паштети, котлети, печінкові торти та рулети або ж навіть готують по-французьки.
Один із цікавих і апетитних варіантів — це печінковий рулет: ніжний, з соковитою начинкою, ароматний і ефектний на вигляд. Він смакує і як закуска до святкового столу, і як оригінальна альтернатива звичним бутербродам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати печінковий рулет
Інгредієнти:
Для млинців:
- печінка куряча — 400 г;
- молоко — 400 мл;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 5 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Для начинки:
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- печериці — 350 г;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- майонез — за смаком;
- часник — 2-3 зуб.;
- волоські горіхи — 50 г;
- зелень — трішки;
Спосіб приготування:
1.Печінку помити, прибрати зайве.
2.Перекласти в блендер, додати яйця, молоко, борошно, сіль, олію і перебити до однорідності.
3.На добре розігрітій сковорідці посмажити млинці.
4.Для начинки в чашу блендера викласти посмажені моркву з цибулею, гриби смажені, додаємо плавлені сирки, часник, посолити, додати майонез, перебити у блендері.
5.Викласти начинку на млинці, змащуючи один за одним начинкою поки не закінчаться млинці. Загорнути краї та загорнути туго в рулет. Загорнути рулет у харчову плівку та покласти на 2 години в холодильник.
6.Дістати, змастити майонезом, посипати подрібненими горіхами та зеленню. Через кілька годин нарізати до столу.