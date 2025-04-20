Сподобається навіть тим, хто не любить печінку: рецепт смачного печінкового рулету (відео)

Рулет із печінки готується з найпростіших та найдоступніших продуктів

Печінка — продукт зі специфічним смаком, який подобається не всім, але беззаперечно є дуже корисним. Вона багата на залізо, вітаміни та легко засвоювані білки, тож варта того, щоб час від часу з’являтися на нашому столі. З печінки готують паштети, котлети, печінкові торти та рулети або ж навіть готують по-французьки.

Один із цікавих і апетитних варіантів — це печінковий рулет: ніжний, з соковитою начинкою, ароматний і ефектний на вигляд. Він смакує і як закуска до святкового столу, і як оригінальна альтернатива звичним бутербродам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати печінковий рулет

Інгредієнти:

Для млинців:

печінка куряча — 400 г;

молоко — 400 мл;

яйця — 3 шт.;

борошно — 5 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

сіль — за смаком.

Для начинки:

морква — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

печериці — 350 г;

плавлені сирки — 2 шт.;

сіль — за смаком;

майонез — за смаком;

часник — 2-3 зуб.;

волоські горіхи — 50 г;

зелень — трішки;

Спосіб приготування:

1.Печінку помити, прибрати зайве.

2.Перекласти в блендер, додати яйця, молоко, борошно, сіль, олію і перебити до однорідності.

3.На добре розігрітій сковорідці посмажити млинці.

4.Для начинки в чашу блендера викласти посмажені моркву з цибулею, гриби смажені, додаємо плавлені сирки, часник, посолити, додати майонез, перебити у блендері.

5.Викласти начинку на млинці, змащуючи один за одним начинкою поки не закінчаться млинці. Загорнути краї та загорнути туго в рулет. Загорнути рулет у харчову плівку та покласти на 2 години в холодильник.

6.Дістати, змастити майонезом, посипати подрібненими горіхами та зеленню. Через кілька годин нарізати до столу.