Понравится даже тем, кто не любит печень: рецепт вкусного печеночного рулета (видео)
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Рулет из печени готовится из самых простых и доступных продуктов
Печень — продукт со специфическим вкусом, который нравится не всем, но безусловно очень полезен. Она богата железом, витаминами и легко усваиваемыми белками, поэтому стоит того, чтобы время от времени появляться на нашем столе. Из печени готовят паштеты, котлеты, печеночные торты и рулеты или даже готовят по-французски.
Один из интересных и аппетитных вариантов – это печеночный рулет: нежный, с сочной начинкой, ароматный и эффектный с виду. Он подходит и как закуска к праздничному столу, и как оригинальная альтернатива привычным бутербродам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице cook_julija_simonchuk.
Как приготовить печеночный рулет
Ингредиенты:
Для блинов:
- печень куриная – 400 г;
- молоко – 400 мл;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- масло – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Для начинки:
- морковь — 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- шампиньоны — 350 г;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- майонез – по вкусу;
- чеснок — 2-3 зуб.;
- грецкие орехи — 50 г;
- зелень — немного;
Способ приготовления:
1.Печень помыть, убрать лишнее.
2.Переложить в блендер, добавить яйца, молоко, муку, соль, масло и перебить до однородности.
3.На хорошо разогретой сковороде пожарить блины.
4.Для начинки в чашу блендера выложить пожаренную морковь с луком, грибы жареные, добавляем плавленые сырки, чеснок, посолить, добавить майонез, перебить в блендере.
5.Выложить начинку на блины, смазывая один за другим начинкой пока не закончатся блины. Завернуть края и завернуть туго в рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и положить на 2 часа в холодильник.
6.Достать, смазать майонезом, посыпать измельченными орехами и зеленью. Через несколько часов нарезать на стол.