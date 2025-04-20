Понравится даже тем, кто не любит печень: рецепт вкусного печеночного рулета (видео)

Рулет из печени готовится из самых простых и доступных продуктов

Печень — продукт со специфическим вкусом, который нравится не всем, но безусловно очень полезен. Она богата железом, витаминами и легко усваиваемыми белками, поэтому стоит того, чтобы время от времени появляться на нашем столе. Из печени готовят паштеты, котлеты, печеночные торты и рулеты или даже готовят по-французски.

Один из интересных и аппетитных вариантов – это печеночный рулет: нежный, с сочной начинкой, ароматный и эффектный с виду. Он подходит и как закуска к праздничному столу, и как оригинальная альтернатива привычным бутербродам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице cook_julija_simonchuk.

Как приготовить печеночный рулет

Ингредиенты:

Для блинов:

печень куриная – 400 г;

молоко – 400 мл;

яйца — 3 шт.;

мука — 5 ст. л.;

масло – 3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Для начинки:

морковь — 2 шт.;

лук – 2 шт.;

шампиньоны — 350 г;

плавленые сырки – 2 шт.;

соль – по вкусу;

майонез – по вкусу;

чеснок — 2-3 зуб.;

грецкие орехи — 50 г;

зелень — немного;

Способ приготовления:

1.Печень помыть, убрать лишнее.

2.Переложить в блендер, добавить яйца, молоко, муку, соль, масло и перебить до однородности.

3.На хорошо разогретой сковороде пожарить блины.

4.Для начинки в чашу блендера выложить пожаренную морковь с луком, грибы жареные, добавляем плавленые сырки, чеснок, посолить, добавить майонез, перебить в блендере.

5.Выложить начинку на блины, смазывая один за другим начинкой пока не закончатся блины. Завернуть края и завернуть туго в рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и положить на 2 часа в холодильник.

6.Достать, смазать майонезом, посыпать измельченными орехами и зеленью. Через несколько часов нарезать на стол.