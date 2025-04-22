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Сезон шашликів відкрито: з якого м'яса його найкраще готувати та як маринувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковитий, яскравий та неповторно смачний
Соковитий, яскравий та неповторно смачний. Фото instagram.com

Грузинський шашлик зі свинини виходить надзвичайно м'яким та ніжним

Зі свиного м’яса можна приготувати безліч смачних страв — від ароматної запеченої рульки до ніжного бульйону на ребрах, від домашніх котлет до соковитих відбивних із хрусткою скоринкою. Але однією з найулюбленіших і незмінно популярних страв залишається шашлик — страва, яка асоціюється з відпочинком, теплою компанією та справжнім апетитом.

Шматочки свинини, мариновані зі спеціями, цибулею й ароматними добавками, на відкритому вогні набувають особливого смаку: злегка підкопченого, м’ясного, насиченого. Це не просто їжа — це ритуал, який об’єднує і створює настрій. Рецептом з нами поділилися на Innstagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати шашлик

Інгредієнти:

  • свиняча шия — 2 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • чорний перець — 2/3 ч. л.;
  • мелений коріандр — 1 ст. л. (без гірки);
  • чилі пластівці — 1 ч. л.;
  • сушений базилік — 1 ч. л.;
  • олія 3 ст.л.;

Спосіб приготування:

1. М'ясо нарізати шматочками як куряче яйце, змішати з цибулею із сіллю і додати інші спеції.

2. Маринувати 2-3 години.

3. Час приготування на вугіллі 15-18 хвилин, перший раз перевернути, коли утворилася знизу скоринка, так само зробити і з іншого боку.

Теги:
#Шашлик #Маринад #Готуємо вдома