Сезон шашлыков открыт: из какого мяса его лучше готовить и как мариновать (видео)

Грузинский шашлык из свинины получается очень мягким и нежным

Из свиного мяса можно приготовить множество вкусных блюд – от ароматной запеченной рульки до нежного бульона на ребрах, от домашних котлет до сочных отбивных с хрустящей корочкой. Но одним из самых любимых и неизменно популярных блюд остается шашлык – блюдо, которое ассоциируется с отдыхом, теплой компанией и настоящим аппетитом.

Кусочки свинины, маринованные со специями, луком и ароматными добавками, на открытом огне приобретают особый вкус: слегка подкопченный, мясной, насыщенный. Это не просто еда – это ритуал, объединяющий и создающий настроение. Рецептом с нами поделились на Innstagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить шашлык

Ингредиенты:

свиная шея — 2 кг;

лук – 1 кг;

соль – 1 ст. л.;

черный перец — 2/3 ч. л.;

молотый кориандр — 1 ст. л. (без горки);

чили хлопья – 1 ч. л.;

сушеный базилик – 1 ч. л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусочками размером с куриное яйцо, смешать с луком с солью и добавить другие специи.

2. Мариновать 2-3 часа.

3. Время приготовления на угле 15-18 минут, первый раз перевернуть, когда образовалась снизу корочка, так же сделать и с другой стороны.