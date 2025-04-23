Сирники вийдуть пухкими та ніжними: що до них додати (відео)

Готуються легко, з простих продуктів

Кисломолочний сир — один із найулюбленіших і найпопулярніших продуктів у нашій кухні. Його цінують за користь, ніжний смак і універсальність: він багатий на білок, легко засвоюється й чудово поєднується як із солодкими, так і з солоними інгредієнтами. З нього готують різноманітні страви — від запіканок і вареників до десертів і легких намазок.

Окреме місце в цій сирній палітрі займають сирники — улюблений сніданок багатьох родин. У цьому рецепті сирники готуються з додаванням манки, яка надає їм ніжної структури, м’якості й приємної текстури без зайвої муки. Це простий і смачний варіант, який легко приготувати навіть зранку, нашвидкуруч. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

сир кисломолочний 9 % – 500 г;

цукор – 1 ст. л.;

манка – 2 ст. л.;

ванільний цукор – 10 г;

яйце – 1 шт.;

борошно для обвалювання;

Спосіб приготування:

1. Найголовніше в приготуванні сирників – злити зайву рідину з сиру. Зробіть це за допомогою марлі або бинта і вичавіть воду по максимуму.

2. Найкраще сирники виходять з жирним сиром – не менше 9 %. Але і з менш жирного сиру вироби вийдуть смачними.

3. Перетріть сир через сито (можна збити блендером).

5. Додайте яйце, цукор, дрібку солі та манку. Не додавайте багато цукру – лише 1 ст. л. на 500 г сиру достатньо, бо сирники можуть розповзтися на сковорідці. Для більш солодкого смаку краще присипати цукром або пудрою вже в кінці.

6. Добре перемішайте і залишіть на 10-15 хвилин, щоб манка набухла.

7. Сформуйте ковбаску та обваляйте її в борошні. За допомогою склянки або ножа надайте форму сирника.

8. В мультипечі готувати сирники 10-15 хвилин за температури 180 градусів (можна підсмажити готові сирники в кінці на сухій сковорідці для гарного зовнішнього вигляду).

9. Або ж сковорідку трішки змастіть олією (не вершковим маслом) і добре розігрійте.

10. Обсмажте сирники до золотистої скоринки з обох сторін в достатній кількості олії – 3-4 ст. л. (інакше без олії вони можуть прилипати).

11. Вогонь залишіть середній, щоб вони не горіли. Присипте готові сирники цукровою пудрою і подавайте з улюбленим варенням або медом.