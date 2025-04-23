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Сырники получатся пышными и нежными: что к ним добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень нежные, очень вкусные, для всей семьи
Очень нежные, очень вкусные, для всей семьи. Фото instagram.com

Готовятся легко, из простых продуктов

Творог – один из самых любимых и популярных продуктов в нашей кухне. Его ценят за пользу, нежный вкус и универсальность: он богат на белок, легко усваивается и прекрасно сочетается как со сладкими, так и солеными ингредиентами. Из него готовят разнообразные блюда – от запеканок и вареников до десертов и легких намазок.

Отдельное место в этой сырной палитре занимают сырники – любимый завтрак многих семей. В этом рецепте сырники готовятся с добавлением манки, которая придает им нежную структуру, мягкость и приятную текстуру без лишней муки. Это простой и вкусный вариант, который легко приготовить даже с утра, на скорую руку. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный 9% – 500 г;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • манка – 2 ст. л.;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука для обрушения;

Способ приготовления:

1. Самое главное в приготовлении сырников – слить лишнюю жидкость из творога. Сделайте это с помощью марли или бинта и выжмите воду по максимуму.

2. Лучше всего сырники получаются с жирным сыром – не менее 9%. Но и из менее жирного сыра изделия получатся вкусными.

3. Протрите сыр через сито (можно взбить блендером).

5. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли и манку. Не добавляйте много сахара – всего 1 ст. л. на 500 г сыра достаточно, потому что сырники могут расползтись на сковороде. Для более сладкого вкуса лучше присыпать сахаром или пудрой уже в конце.

6. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

7. Сформируйте колбаску и обваляйте ее в муке. С помощью стакана или ножа придайте форму сырнику.

8. В мультипечи готовить сырники 10-15 минут при температуре 180 градусов (можно поджарить готовые сырники в конце на сухой сковородке для хорошего внешнего вида).

9. Или сковороду немного смажьте маслом (не сливочным маслом) и хорошо разогрейте.

10. Обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон в достаточном количестве растительного масла – 3-4 ст. л. (иначе без масла они могут прилипать).

11. Огонь оставьте средний, чтобы они не горели. Присыпьте готовые сырники сахарной пудрой и подавайте с любимым вареньем или медом.

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#Десерт #Сырники #Готовим дома