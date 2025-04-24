І на вечерю, й до святкового столу: такий салат з креветками виходить ситним та соковитим (відео)

Такий салат сподобається всім

Креветки — це один із найпопулярніших морепродуктів у світі. Вони мають ніжне м’ясо, багате на білки, йод та мікроелементи, і при цьому відносно низькокалорійне. Завдяки своєму м’якому смаку та здатності легко вбирати аромати спецій і соусів, креветки ідеально підходять для найрізноманітніших страв — від класичних паст з вершковим або томатним соусом до азійських воків, супів, паельї чи так званих "боулів".

Одним із найсвіжіших та найлегших способів подати креветки є салат. Сьогодні ми приготуємо салат із зеленню та креветками — легку, ароматну страву, що чудово підходить як для літнього обіду, так і для вечері. Такий салат гармонійно поєднує в собі свіжість зелені, пікантність соусу та ніжну текстуру креветок. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з зеленню та креветками

Інгредієнти:

креветки;

сіль, часник, перець;

мікс зелений – рукола та шпинат;

томати чері;

пармезан;

кедрові горішки;

Заправка:

оливкова олія — 2-3 ст. л.;

гірчиця у зернах — 1 ст. л.;

сік половинки апельсина;

мед — 1 ч. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1. Креветки очистити, посолити, додати часник та перець. Обсмажити на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожної зі сторін.

2. У тарілку викласти зелень, томати чері, креветки.

3. Для заправки поєднати всі інгредієнти та заправити салат.

4. Натерти пармезан і додати обсмажені горішки.