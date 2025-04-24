И к ужину, и к праздничному столу: такой салат с креветками получается сытным и сочным (видео)

Такой салат понравится всем

Креветки – это один из самых популярных морепродуктов в мире. Они имеют нежное мясо, богатое белками, йодом и микроэлементами, и при этом относительно низкокалорийное. Благодаря своему мягкому вкусу и способности легко впитывать ароматы специй и соусов, креветки идеально подходят для самых разных блюд — от классических паст со сливочным или томатным соусом до азиатских глаз, супов, паэльи или так называемых "боулов".

Одним из самых свежих и легких способов подать креветки салат. Сегодня мы приготовим салат с зеленью и креветками – легкое, ароматное блюдо, отлично подходящее как для летнего обеда, так и для ужина. Такой салат гармонично сочетает свежесть зелени, пикантность соуса и нежную текстуру креветок. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с зеленью и креветками

Ингредиенты:

креветки;

соль, чеснок, перец;

микс зеленый – руккола и шпинат;

томаты черри;

пармезан;

кедровые орешки;

Заправка:

оливковое масло – 2-3 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ст. л.;

сок половинки апельсина;

мед – 1 ч. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Креветки очистить, посолить, добавить чеснок и перец. Обжарить на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой из сторон.

2. В тарелку выложить зелень, томаты черри, креветки.

3. Для заправки объединить все ингредиенты и заправить салат.

4. Натереть пармезан и добавить обжаренные орешки.