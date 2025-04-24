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И к ужину, и к праздничному столу: такой салат с креветками получается сытным и сочным (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Изысканный и необычный вкус – настоящий праздник вкуса
Изысканный и необычный вкус – настоящий праздник вкуса. Фото instagram.com

Такой салат понравится всем

Креветки – это один из самых популярных морепродуктов в мире. Они имеют нежное мясо, богатое белками, йодом и микроэлементами, и при этом относительно низкокалорийное. Благодаря своему мягкому вкусу и способности легко впитывать ароматы специй и соусов, креветки идеально подходят для самых разных блюд — от классических паст со сливочным или томатным соусом до азиатских глаз, супов, паэльи или так называемых "боулов".

Одним из самых свежих и легких способов подать креветки салат. Сегодня мы приготовим салат с зеленью и креветками – легкое, ароматное блюдо, отлично подходящее как для летнего обеда, так и для ужина. Такой салат гармонично сочетает свежесть зелени, пикантность соуса и нежную текстуру креветок. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с зеленью и креветками

Ингредиенты:

  • креветки;
  • соль, чеснок, перец;
  • микс зеленый – руккола и шпинат;
  • томаты черри;
  • пармезан;
  • кедровые орешки;

Заправка:

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.;
  • горчица в зернах – 1 ст. л.;
  • сок половинки апельсина;
  • мед – 1 ч. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Креветки очистить, посолить, добавить чеснок и перец. Обжарить на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой из сторон.

2. В тарелку выложить зелень, томаты черри, креветки.

3. Для заправки объединить все ингредиенты и заправить салат.

4. Натереть пармезан и добавить обжаренные орешки.

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#Салат #Креветки #Зелень #Готовим дома