И к ужину, и к праздничному столу: такой салат с креветками получается сытным и сочным (видео)
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Такой салат понравится всем
Креветки – это один из самых популярных морепродуктов в мире. Они имеют нежное мясо, богатое белками, йодом и микроэлементами, и при этом относительно низкокалорийное. Благодаря своему мягкому вкусу и способности легко впитывать ароматы специй и соусов, креветки идеально подходят для самых разных блюд — от классических паст со сливочным или томатным соусом до азиатских глаз, супов, паэльи или так называемых "боулов".
Одним из самых свежих и легких способов подать креветки салат. Сегодня мы приготовим салат с зеленью и креветками – легкое, ароматное блюдо, отлично подходящее как для летнего обеда, так и для ужина. Такой салат гармонично сочетает свежесть зелени, пикантность соуса и нежную текстуру креветок. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с зеленью и креветками
Ингредиенты:
- креветки;
- соль, чеснок, перец;
- микс зеленый – руккола и шпинат;
- томаты черри;
- пармезан;
- кедровые орешки;
Заправка:
- оливковое масло – 2-3 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- сок половинки апельсина;
- мед – 1 ч. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1. Креветки очистить, посолить, добавить чеснок и перец. Обжарить на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой из сторон.
2. В тарелку выложить зелень, томаты черри, креветки.
3. Для заправки объединить все ингредиенты и заправить салат.
4. Натереть пармезан и добавить обжаренные орешки.