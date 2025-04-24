Шашлик вийде м'яким та соковитим: з якого м'яса його приготувати та як замаринувати (відео)

Шашлик виходить настільки смачним настільки, що запам'ятається надовго вашим близьким

Шашлик — це ароматна м’ясна страва, яку традиційно готують на відкритому вогні, нанизуючи шматочки м’яса на шампури та обсмажуючи їх над розжареним вугіллям. Його коріння сягають кухонь Кавказу, Середньої Азії та Близького Сходу, але з роками шашлик став улюбленцем пікніків і святкових застіль у багатьох країнах.

Звісно, сьогодні існують варіанти приготування навіть у духовці — це зручно і доступно в міських умовах. Та справжній смак і дух шашлику розкриваються саме на живому вогні. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy" .

Як приготувати телячий шашлик

Інгредієнти:

биток телятина — 1,5 кг;

жирні обрізки — 500 г;

курдюк — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт. (за бажанням);

петрушка — пучок;

коріандр — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

сіль та чорний перець;

сіль велика;

Спосіб приготування:

1. Биток розрізати в плоский пласт і відбити. Натерти спеціями та соусом з цибулі та помідорів.

2. Жирні обрізки перетворити на фарш разом з овочами, можна пропустити через м'ясорубку з великою сіткою.

3. Фарш розкотити між пергаментом і з'єднати з битком.

4. Тонко нарізати курдюк або взяти сало, викласти шар і загорнути в рулет.

5. Якщо немає хорошого гострого ножа, рулет можна трохи заморозити та нарізати товщиною по 2 см.

6. На вугіллі готувати приблизно 18-20 хвилин, коли м'ясо стане рум'яним посипати великою сіллю.