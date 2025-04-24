Шашлык получится мягким и сочным: из какого мяса его приготовить и как замариновать (видео)
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Шашлык получается настолько вкусным настолько, что запомнится надолго вашим близким
Шашлык – это ароматное мясное блюдо, которое традиционно готовят на открытом огне, нанизывая кусочки мяса на шампуры и обжаривая их над раскаленным углем. Его корни уходят в кухни Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, но с годами шашлык стал любимцем пикников и праздничных застолий во многих странах.
Естественно, сейчас есть варианты приготовления даже в духовке — это комфортно и доступно в городских условиях. Но настоящий вкус и дух шашлыка раскрываются именно на живом огне. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить шашлык
Ингредиенты:
- биток телятина – 1,5 кг;
- жирные обрезки – 500 г;
- курдюк — 200 г;
- лук – 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- перец сладкий – 1 шт. (по желанию);
- петрушка – пучок;
- кориандр – 1 ч. л.;
- хмели-суннели — 1 ч. л.;
- соль и чёрный перец;
- соль большая;
Способ приготовления:
1. Биток разрезать в плоский пласт и отбить. Натереть специями и соусом из лука и помидоров.
2. Жирные обрезки превратить в фарш вместе с овощами, можно пропустить через мясорубку с большой сеткой.
3. Фарш раскатать между пергаментом и соединить с битком.
4. Тонко нарезать курдюк или взять сало, выложить слой и завернуть в рулет.
5. Если нет хорошего острого ножа, рулет можно немного заморозить и нарезать по 2 см толщиной.
6. На угле готовить примерно 18-20 минут, когда мясо станет румяным посыпать большой солью.