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Шашлык получится мягким и сочным: из какого мяса его приготовить и как замариновать (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Лучший и простой способ замариновать любое мясо
Лучший и простой способ замариновать любое мясо. Фото instagram.com

Шашлык получается настолько вкусным настолько, что запомнится надолго вашим близким

Шашлык – это ароматное мясное блюдо, которое традиционно готовят на открытом огне, нанизывая кусочки мяса на шампуры и обжаривая их над раскаленным углем. Его корни уходят в кухни Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, но с годами шашлык стал любимцем пикников и праздничных застолий во многих странах.

Естественно, сейчас есть варианты приготовления даже в духовке — это комфортно и доступно в городских условиях. Но настоящий вкус и дух шашлыка раскрываются именно на живом огне. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить шашлык

Ингредиенты:

  • биток телятина – 1,5 кг;
  • жирные обрезки – 500 г;
  • курдюк — 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • перец сладкий – 1 шт. (по желанию);
  • петрушка – пучок;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • хмели-суннели — 1 ч. л.;
  • соль и чёрный перец;
  • соль большая;

Способ приготовления:

1. Биток разрезать в плоский пласт и отбить. Натереть специями и соусом из лука и помидоров.

2. Жирные обрезки превратить в фарш вместе с овощами, можно пропустить через мясорубку с большой сеткой.

3. Фарш раскатать между пергаментом и соединить с битком.

4. Тонко нарезать курдюк или взять сало, выложить слой и завернуть в рулет.

5. Если нет хорошего острого ножа, рулет можно немного заморозить и нарезать по 2 см толщиной.

6. На угле готовить примерно 18-20 минут, когда мясо станет румяным посыпать большой солью.

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#Телятина #Шашлык #Готовим дома