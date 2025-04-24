Шашлык получится мягким и сочным: из какого мяса его приготовить и как замариновать (видео)

Шашлык получается настолько вкусным настолько, что запомнится надолго вашим близким

Шашлык – это ароматное мясное блюдо, которое традиционно готовят на открытом огне, нанизывая кусочки мяса на шампуры и обжаривая их над раскаленным углем. Его корни уходят в кухни Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, но с годами шашлык стал любимцем пикников и праздничных застолий во многих странах.

Естественно, сейчас есть варианты приготовления даже в духовке — это комфортно и доступно в городских условиях. Но настоящий вкус и дух шашлыка раскрываются именно на живом огне. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy" .

Как приготовить шашлык

Ингредиенты:

биток телятина – 1,5 кг;

жирные обрезки – 500 г;

курдюк — 200 г;

лук – 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

перец сладкий – 1 шт. (по желанию);

петрушка – пучок;

кориандр – 1 ч. л.;

хмели-суннели — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец;

соль большая;

Способ приготовления:

1. Биток разрезать в плоский пласт и отбить. Натереть специями и соусом из лука и помидоров.

2. Жирные обрезки превратить в фарш вместе с овощами, можно пропустить через мясорубку с большой сеткой.

3. Фарш раскатать между пергаментом и соединить с битком.

4. Тонко нарезать курдюк или взять сало, выложить слой и завернуть в рулет.

5. Если нет хорошего острого ножа, рулет можно немного заморозить и нарезать по 2 см толщиной.

6. На угле готовить примерно 18-20 минут, когда мясо станет румяным посыпать большой солью.