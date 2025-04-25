Любая рыба будет такой же вкусной, как красная: как ее вкусно приготовить (видео)
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Тушеная рыба в сливочном соусе на сковороде получается сочной и очень ароматной
Рыба — один из самых любимых продуктов во многих кухнях мира. Она легкая, быстро готовится, богата белками, омега-3 жирными кислотами и полезными микроэлементами. Рыбу ценят не только за пользу, но и за разнообразие способов приготовления: ее можно запекать, жарить, готовить на пару или тушить – например, в томатном соусе с овощами. Но особенно нежная рыба выходит в сливочном соусе.
Сливки добавляют блюду мягкости, бархатной текстуры и утонченного вкуса, отлично сочетаясь как с белой рыбой, так и с красной. Это именно тот вариант, когда с минимумом усилий можно получить ресторанную подачу дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить рыбу в сливочном соусе
Ингредиенты:
- 1 лук;
- 4-5 томатов черри;
- 60-70 г шпината;
- 200 мл сливок 10-15%;
- соль, перец;
- 1 ч. л. муки;
- 4-5 филе рыбы;
Способ приготовления:
- На сливочном масле обжарить лук.
- Добавить помидоры и шпинат, обжарить несколько минут на среднем огне.
- Убавить огонь и залить овощи теплыми сливками, добавить муку, посолить и поперчить.
- Когда сливки загустеют, выложить филе рыбы, хорошо перемешать в соусе, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 10 минут.
- Подавать с пастой, рисом или картофелем.