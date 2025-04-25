Укр

Любая рыба будет такой же вкусной, как красная: как ее вкусно приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самая нежная, очень вкусная, на ужин или праздничный стол
Самая нежная, очень вкусная, на ужин или праздничный стол. Фото instagram.com

Тушеная рыба в сливочном соусе на сковороде получается сочной и очень ароматной

Рыба — один из самых любимых продуктов во многих кухнях мира. Она легкая, быстро готовится, богата белками, омега-3 жирными кислотами и полезными микроэлементами. Рыбу ценят не только за пользу, но и за разнообразие способов приготовления: ее можно запекать, жарить, готовить на пару или тушить – например, в томатном соусе с овощами. Но особенно нежная рыба выходит в сливочном соусе.

Сливки добавляют блюду мягкости, бархатной текстуры и утонченного вкуса, отлично сочетаясь как с белой рыбой, так и с красной. Это именно тот вариант, когда с минимумом усилий можно получить ресторанную подачу дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить рыбу в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • 1 лук;
  • 4-5 томатов черри;
  • 60-70 г шпината;
  • 200 мл сливок 10-15%;
  • соль, перец;
  • 1 ч. л. муки;
  • 4-5 филе рыбы;

Способ приготовления:

  1. На сливочном масле обжарить лук.
  2. Добавить помидоры и шпинат, обжарить несколько минут на среднем огне.
  3. Убавить огонь и залить овощи теплыми сливками, добавить муку, посолить и поперчить.
  4. Когда сливки загустеют, выложить филе рыбы, хорошо перемешать в соусе, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 10 минут.
  5. Подавать с пастой, рисом или картофелем.
Теги:
#Рыба #Сливки #Готовим дома