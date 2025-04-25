Любая рыба будет такой же вкусной, как красная: как ее вкусно приготовить (видео)

Тушеная рыба в сливочном соусе на сковороде получается сочной и очень ароматной

Рыба — один из самых любимых продуктов во многих кухнях мира. Она легкая, быстро готовится, богата белками, омега-3 жирными кислотами и полезными микроэлементами. Рыбу ценят не только за пользу, но и за разнообразие способов приготовления: ее можно запекать, жарить, готовить на пару или тушить – например, в томатном соусе с овощами. Но особенно нежная рыба выходит в сливочном соусе.

Сливки добавляют блюду мягкости, бархатной текстуры и утонченного вкуса, отлично сочетаясь как с белой рыбой, так и с красной. Это именно тот вариант, когда с минимумом усилий можно получить ресторанную подачу дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить рыбу в сливочном соусе

Ингредиенты:

1 лук;

4-5 томатов черри;

60-70 г шпината;

200 мл сливок 10-15%;

соль, перец;

1 ч. л. муки;

4-5 филе рыбы;

Способ приготовления: