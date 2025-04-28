Зможете готувати хоч щодня: рецепт бюджетного салату з пекінської капусти (відео)

Салат з пекінською капустою, шинкою та огірком чудово підійде для будь-якого застілля

Пекінська капуста давно завоювала популярність на наших кухнях завдяки своїй ніжній структурі, легкому смаку та універсальності. Її часто використовують у приготуванні супів, закусок, а особливо — різноманітних салатів, у тому числі з грибами, куркою чи морепродуктами.

Легка та соковита, вона чудово поєднується з багатьма інгредієнтами, створюючи свіжі й апетитні страви. Один із таких простих і смачних варіантів — салат із пекінською капустою, шинкою та огірком, який готується швидко, а смакує легко й святково. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з пекінською капустою, огірком та шинкою

Інгредієнти:

пекінська капуста — 300 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

ковбаса, шинка або варене філе — 200 г;

яйця — 3 шт.;

грецький йогурт — 3 ст. л.;

зелена цибулька — кілька пір'їн;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

Спосіб приготування:

1.Відварити яйця круто, остудити, почистити й нарізати кубиками.

2.Нашаткувати пекінську капусту тонкими смужками. Огірок нарізати соломкою або кубиками. Ковбасу, шинку або філе нарізати смужками або кубиками.

3.У невеликій мисці змішати грецький йогурт із дрібно нарізаною зеленою цибулькою, додати сіль і перець до смаку.

4.У великій мисці змішати пекінську капусту, огірок, ковбасу або філе та яйця. Заправити підготовленим соусом і обережно перемішати.

5.Подати салат одразу або залишити на 10–15 хвилин у холодильнику для настоювання смаку.