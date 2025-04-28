Сможете готовить хоть каждый день: рецепт бюджетного салата из пекинской капусты (видео)

Салат с пекинской капустой, ветчиной и огурцом отлично подойдет для любого застолья

Пекинская капуста давно завоевала популярность на наших кухнях благодаря своей нежной структуре, легкому вкусу и универсальности. Ее часто используют в приготовлении супов, закусок, а особенно различных салатов, в том числе с грибами, курицей или морепродуктами.

Легкая и сочная, она отлично сочетается со многими ингредиентами, создавая свежие и аппетитные блюда. Один из таких простых и вкусных вариантов — салат с пекинской капустой, ветчиной и огурцом, который готовится быстро и вкусно легко и празднично. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с пекинской капустой, огурцом и ветчиной

Ингредиенты:

пекинская капуста — 300 г;

свежий огурец – 1 шт.;

колбаса, ветчина или вареное филе — 200 г;

яйца — 3 шт.;

греческий йогурт – 3 ст. л.;

зеленый лучок — несколько перьев;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Отварить яйца вкрутую, остудить, почистить и нарезать кубиками.

2. Нашинковать пекинскую капусту тонкими полосками. Огурец нарезать соломкой или кубиками.

3.В небольшой миске смешать греческий йогурт с мелко нарезанным зеленым лучком, добавить соль и перец по вкусу.

4.В большой миске смешать пекинскую капусту, огурец, колбасу или филе и яйца. Заправить подготовленным соусом и осторожно перемешать.

5.Подать салат сразу или оставить на 10–15 минут в холодильнике для настаивания вкуса.