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Сможете готовить хоть каждый день: рецепт бюджетного салата из пекинской капусты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простой, быстрый, на скорую руку, легкий и вкусный перекус
Простой, быстрый, на скорую руку, легкий и вкусный перекус. Фото instagram.com

Салат с пекинской капустой, ветчиной и огурцом отлично подойдет для любого застолья

Пекинская капуста давно завоевала популярность на наших кухнях благодаря своей нежной структуре, легкому вкусу и универсальности. Ее часто используют в приготовлении супов, закусок, а особенно различных салатов, в том числе с грибами, курицей или морепродуктами.

Легкая и сочная, она отлично сочетается со многими ингредиентами, создавая свежие и аппетитные блюда. Один из таких простых и вкусных вариантов — салат с пекинской капустой, ветчиной и огурцом, который готовится быстро и вкусно легко и празднично. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с пекинской капустой, огурцом и ветчиной

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • свежий огурец – 1 шт.;
  • колбаса, ветчина или вареное филе — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • греческий йогурт – 3 ст. л.;
  • зеленый лучок — несколько перьев;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Отварить яйца вкрутую, остудить, почистить и нарезать кубиками.

2. Нашинковать пекинскую капусту тонкими полосками. Огурец нарезать соломкой или кубиками.

3.В небольшой миске смешать греческий йогурт с мелко нарезанным зеленым лучком, добавить соль и перец по вкусу.

4.В большой миске смешать пекинскую капусту, огурец, колбасу или филе и яйца. Заправить подготовленным соусом и осторожно перемешать.

5.Подать салат сразу или оставить на 10–15 минут в холодильнике для настаивания вкуса.

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#Салат #Пекинская капуста #Готовим дома