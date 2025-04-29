Метушитися біля плити не доведеться: як приготувати мега шоколадний десерт з грушею з двох інгредієнтів (відео)

Безпрограшний варіант для пригощання дорогих гостей

Любителі шоколаду вже напевно спробували безліч смачних рецептів, включаючи класичні пироги, торти та муси. Шоколад дарує справжнє задоволення, адже його глибокий, насичений смак вражає з кожним шматочком.

Але сьогодні ми пропонуємо вам особливий десерт — шоколадний десерт з грушею. Ніжна і соковита груша відмінно поєднується з розкішним шоколадним кремом, створюючи ідеальний баланс солодкості та легкості. Цей десерт стане чудовим завершенням будь-якої трапези та подарує справжнє гастрономічне задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати шоколадний десерт з грушею

Інгредієнти:

чорний шоколад — 80 г;

груша (очищена) — 300 г;

ваніль — за смаком;

какао-порошок — для подачі.

Спосіб приготування:

1.Грушу очистити від шкірки та серцевини, нарізати невеликими кубиками. Викласти у жаростійку форму, за бажанням додати трохи ванілі для аромату. Накрити фольгою та запікати в розігрітій до 200°C духовці до м’якості, приблизно 15–20 хвилин.

2.Готову запечену грушу перекласти у чашу блендера, додати розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовці чорний шоколад. Перебити до однорідної, гладкої маси.

3.Отриману шоколадно-грушеву масу викласти у форму або в порційні креманки. Поставити в холодильник на 1–2 години до повного загущення.

4.Перед подачею посипати десерт какао-порошком через ситечко для акуратного оздоблення. Нарізати або подавати ложкою безпосередньо з форм.