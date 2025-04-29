Метушитися біля плити не доведеться: як приготувати мега шоколадний десерт з грушею з двох інгредієнтів (відео)
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Безпрограшний варіант для пригощання дорогих гостей
Любителі шоколаду вже напевно спробували безліч смачних рецептів, включаючи класичні пироги, торти та муси. Шоколад дарує справжнє задоволення, адже його глибокий, насичений смак вражає з кожним шматочком.
Але сьогодні ми пропонуємо вам особливий десерт — шоколадний десерт з грушею. Ніжна і соковита груша відмінно поєднується з розкішним шоколадним кремом, створюючи ідеальний баланс солодкості та легкості. Цей десерт стане чудовим завершенням будь-якої трапези та подарує справжнє гастрономічне задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати шоколадний десерт з грушею
Інгредієнти:
- чорний шоколад — 80 г;
- груша (очищена) — 300 г;
- ваніль — за смаком;
- какао-порошок — для подачі.
Спосіб приготування:
1.Грушу очистити від шкірки та серцевини, нарізати невеликими кубиками. Викласти у жаростійку форму, за бажанням додати трохи ванілі для аромату. Накрити фольгою та запікати в розігрітій до 200°C духовці до м’якості, приблизно 15–20 хвилин.
2.Готову запечену грушу перекласти у чашу блендера, додати розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовці чорний шоколад. Перебити до однорідної, гладкої маси.
3.Отриману шоколадно-грушеву масу викласти у форму або в порційні креманки. Поставити в холодильник на 1–2 години до повного загущення.
4.Перед подачею посипати десерт какао-порошком через ситечко для акуратного оздоблення. Нарізати або подавати ложкою безпосередньо з форм.