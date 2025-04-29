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Суетиться у плиты не придется: как приготовить мега шоколадный десерт с грушей из двух ингредиентов (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежнейший десерт
Нежнейший десерт. Фото instagram.com

Беспроигрышный вариант для угощения дорогих гостей

Любители шоколада уже наверняка попробовали множество вкусных рецептов, включая классические пироги, торты и муссы. Шоколад дарит настоящее удовольствие, ведь его глубокий, насыщенный вкус поражает с каждым кусочком.

Но сегодня мы предлагаем вам особый десерт – шоколадный десерт с грушей. Нежная и сочная груша отлично сочетается с роскошным шоколадным кремом, создавая идеальный баланс сладости и воздушности. Этот десерт станет отличным завершением любой трапезы и подарит настоящее гастрономическое удовольствие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить шоколадный десерт с грушей

Ингредиенты:

  • черный шоколад – 80 г;
  • груша (очищенная) — 300 г;
  • ваниль – по вкусу;
  • какао-порошок – для подачи.

Способ приготовления:

1. Грушу очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Выложить в жаростойкую форму, по желанию добавить немного ванили для аромата. Накрыть фольгой и запекать в разогретой до 200°C духовке до мягкости примерно 15–20 минут.

2.Готовую запеченную грушу переложить в чашу блендера, добавить растопленный на водяной бане или в микроволновке черный шоколад. Перебить до однородной гладкой массы.

3.Получившуюся шоколадно-грушевую массу выложить в форму или в порционные креманки. Поставить в холодильник на 1–2 часа до полного загустения.

4. Перед подачей посыпать десерт какао-порошком через ситечко для аккуратной отделки. Нарезать или подавать ложкой непосредственно из форм.

Теги:
#Шоколад #Десерт #Груша #Готовим дома