Приготуєте, поки гості в дорозі: цей вологий шоколадний пиріг з'їдять до останнього шматочка

Мокрий шоколадний пиріг готується просто та виходить вологим

Любителі шоколаду ймовірно уже приготували багато страв з його додаванням. Це може бути смачний сирний десерт, печиво чи торт.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом вологого шоколадного пирога, який готується швидко та виходить дуже смачним. А рецепт опублікували на порталі "Еxpress".

Як приготувати вологий шоколадний пиріг

Інгредієнти:

чорний шоколад 60-70% — 227 г;

вершкове масло — 113 г;

яйця — 5 яйця;

цукор — 145 г;

какао — 3 ст. л.

Спосіб приготування: