Приготуєте, поки гості в дорозі: цей вологий шоколадний пиріг з'їдять до останнього шматочка
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Мокрий шоколадний пиріг готується просто та виходить вологим
Любителі шоколаду ймовірно уже приготували багато страв з його додаванням. Це може бути смачний сирний десерт, печиво чи торт.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом вологого шоколадного пирога, який готується швидко та виходить дуже смачним. А рецепт опублікували на порталі "Еxpress".
Як приготувати вологий шоколадний пиріг
Інгредієнти:
- чорний шоколад 60-70% — 227 г;
- вершкове масло — 113 г;
- яйця — 5 яйця;
- цукор — 145 г;
- какао — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло та шоколад помістити у сотейник та прогрівати на слабкому вогні до отримання шоколадного соусу.
- Залишити охолоджуватися.
- Яйця збити міксером до пишної суміші.
- Додати цукор та продовжувати збивати протягом 6 хвилин.
- Потрохи влити розтоплений шоколад та обережно вмішати лопаткою. Це варто робити повільно, щоб тісто не осіло.
- Вилити суміш у підготовлену форму та випікати протягом 30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці, допоки пиріг не підійметься і злегка потріскається на поверхні.