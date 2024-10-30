Рус

Приготуєте, поки гості в дорозі: цей вологий шоколадний пиріг з'їдять до останнього шматочка

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неймовірно ніжний та м'який, із звичайних продуктів
Неймовірно ніжний та м'який, із звичайних продуктів. Фото ru.freepik.com

Мокрий шоколадний пиріг готується просто та виходить вологим

Любителі шоколаду ймовірно уже приготували багато страв з його додаванням. Це може бути смачний сирний десерт, печиво чи торт.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом вологого шоколадного пирога, який готується швидко та виходить дуже смачним. А рецепт опублікували на порталі "Еxpress".

Як приготувати вологий шоколадний пиріг

Інгредієнти:

  • чорний шоколад 60-70% — 227 г;
  • вершкове масло — 113 г;
  • яйця — 5 яйця;
  • цукор — 145 г;
  • какао — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло та шоколад помістити у сотейник та прогрівати на слабкому вогні до отримання шоколадного соусу.
  2. Залишити охолоджуватися.
  3. Яйця збити міксером до пишної суміші.
  4. Додати цукор та продовжувати збивати протягом 6 хвилин.
  5. Потрохи влити розтоплений шоколад та обережно вмішати лопаткою. Це варто робити повільно, щоб тісто не осіло.
  6. Вилити суміш у підготовлену форму та випікати протягом 30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці, допоки пиріг не підійметься і злегка потріскається на поверхні.
Теги:
#Шоколад #Пиріг #Готуємо вдома