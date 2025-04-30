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Деруни вийдуть ще смачнішими: запечіть їх у горщиках з грибами та сиром (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, ситні, із простих продуктів, на кожен день
Смачні, ситні, із простих продуктів, на кожен день. Фото instagram.com

Деруни картопляні класичні можна подати на сніданок, обід, вечерю або як перекус

Деруни — це справжня класика української кухні, але що якщо ви додасте їм особливого смаку, запікши в горщиках з грибами та сиром? Такий спосіб приготування робить деруни ще більш ароматними та соковитими, а горщик зберігає всі смаки й аромати всередині.

Комбінація хрусткої скоринки та ніжної начинки з печериць і розтопленого сиру робить страву по-справжньому неперевершеною. Це ідеальна страва для родинної вечері чи святкового столу, яка обов’язково сподобається всім. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_desert".

Як приготувати деруни з грибами у горщиках

Інгредієнти:

Для дерунів:

  • картопля — 4-5 середніх бульб;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець — до смаку;

Для підливки:

  • печериці — 300 г;
  • сметана або вершки — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир — 100 г (твердий або напівтвердий, натертий);

Спосіб приготування:

1.Натерти картоплю на середній тертці, а цибулю на дрібну.

2.Додати до картоплі яйця, сіль і перець, добре перемішати до однорідної маси.

3.Смажити деруни на середньому вогні з кожного боку до золотистої скоринки (по 3-4 хвилини з кожної сторони).

4.Нарізати печериці на кубики, обсмажити з цибулею до готовності, потім додати сіль, перець, спеції за бажанням і сметану (або вершки). Тушкувати ще 5-7 хвилин.

6.Викласти на дно і боки горщика готові деруни, зверху покласти шар грибної суміші, посипати натертим сиром, далі — ще один шар дерунів, гриби та сир.

7.Накрити кришкою та поставити горщик в розігріту до 175°C духовку. Запікати 15-20 хвилин, поки сир не розплавиться і не утвориться золотиста скоринка.

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#Сир #Гриби #Деруни #Готуємо вдома