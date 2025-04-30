Деруни вийдуть ще смачнішими: запечіть їх у горщиках з грибами та сиром (відео)

Деруни картопляні класичні можна подати на сніданок, обід, вечерю або як перекус

Деруни — це справжня класика української кухні, але що якщо ви додасте їм особливого смаку, запікши в горщиках з грибами та сиром? Такий спосіб приготування робить деруни ще більш ароматними та соковитими, а горщик зберігає всі смаки й аромати всередині.

Комбінація хрусткої скоринки та ніжної начинки з печериць і розтопленого сиру робить страву по-справжньому неперевершеною. Це ідеальна страва для родинної вечері чи святкового столу, яка обов’язково сподобається всім. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_desert".

Як приготувати деруни з грибами у горщиках

Інгредієнти:

Для дерунів:

картопля — 4-5 середніх бульб;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець — до смаку;

Для підливки:

печериці — 300 г;

сметана або вершки — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

сир — 100 г (твердий або напівтвердий, натертий);

Спосіб приготування:

1.Натерти картоплю на середній тертці, а цибулю на дрібну.

2.Додати до картоплі яйця, сіль і перець, добре перемішати до однорідної маси.

3.Смажити деруни на середньому вогні з кожного боку до золотистої скоринки (по 3-4 хвилини з кожної сторони).

4.Нарізати печериці на кубики, обсмажити з цибулею до готовності, потім додати сіль, перець, спеції за бажанням і сметану (або вершки). Тушкувати ще 5-7 хвилин.

6.Викласти на дно і боки горщика готові деруни, зверху покласти шар грибної суміші, посипати натертим сиром, далі — ще один шар дерунів, гриби та сир.

7.Накрити кришкою та поставити горщик в розігріту до 175°C духовку. Запікати 15-20 хвилин, поки сир не розплавиться і не утвориться золотиста скоринка.