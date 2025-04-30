Деруни вийдуть ще смачнішими: запечіть їх у горщиках з грибами та сиром (відео)
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Деруни картопляні класичні можна подати на сніданок, обід, вечерю або як перекус
Деруни — це справжня класика української кухні, але що якщо ви додасте їм особливого смаку, запікши в горщиках з грибами та сиром? Такий спосіб приготування робить деруни ще більш ароматними та соковитими, а горщик зберігає всі смаки й аромати всередині.
Комбінація хрусткої скоринки та ніжної начинки з печериць і розтопленого сиру робить страву по-справжньому неперевершеною. Це ідеальна страва для родинної вечері чи святкового столу, яка обов’язково сподобається всім. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_desert".
Як приготувати деруни з грибами у горщиках
Інгредієнти:
Для дерунів:
- картопля — 4-5 середніх бульб;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець — до смаку;
Для підливки:
- печериці — 300 г;
- сметана або вершки — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сир — 100 г (твердий або напівтвердий, натертий);
Спосіб приготування:
1.Натерти картоплю на середній тертці, а цибулю на дрібну.
2.Додати до картоплі яйця, сіль і перець, добре перемішати до однорідної маси.
3.Смажити деруни на середньому вогні з кожного боку до золотистої скоринки (по 3-4 хвилини з кожної сторони).
4.Нарізати печериці на кубики, обсмажити з цибулею до готовності, потім додати сіль, перець, спеції за бажанням і сметану (або вершки). Тушкувати ще 5-7 хвилин.
6.Викласти на дно і боки горщика готові деруни, зверху покласти шар грибної суміші, посипати натертим сиром, далі — ще один шар дерунів, гриби та сир.
7.Накрити кришкою та поставити горщик в розігріту до 175°C духовку. Запікати 15-20 хвилин, поки сир не розплавиться і не утвориться золотиста скоринка.