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Деруны получатся еще вкуснее: запеките их в горшочках с грибами и сыром (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные, сытные, из простых продуктов, каждый день
Вкусные, сытные, из простых продуктов, каждый день. Фото instagram.com

Деруны картофельные классические можно подать на завтрак, обед, ужин или как перекус

Деруны — это настоящая классика украинской кухни, но что если вы придадите им особый вкус, запекши в горшках с грибами и сыром? Такой способ приготовления делает деруны еще более ароматными и сочными, а горшочек сохраняет все вкусы и ароматы внутри.

Комбинация хрустящей корочки и нежной начинки из шампиньонов и растопленного сыра делает блюдо по-настоящему непревзойденным. Это идеальное блюдо для семейного ужина или праздничного стола, которое обязательно понравится всем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_desert".

Как приготовить грибы в горшках

Ингредиенты:

Для дерунов:

  • картофель — 4-5 средних клубней;
  • лук – 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;

Для подливки:

  • шампиньоны — 300 г;
  • сметана или сливки – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сыр — 100 г (твердый или полужесткий, натертый);

Способ приготовления:

1.Натереть картофель на средней терке, а лук на мелкой.

2.Добавить в картофель яйца, соль и перец, хорошо перемешать до однородной массы.

3.Жарить деруны на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).

4.Нарезать шампиньоны на кубики, обжарить с луком до готовности, затем добавить соль, перец, специи по желанию и сметану (или сливки). Тушить еще 5-7 минут.

6. Выложить на дно и бока горшка готовые драники, сверху положить слой грибной смеси, посыпать натертым сыром, далее – еще один слой драников, грибы и сыр.

7.Накрыть крышкой и поставить горшок в разогретую до 175°C духовку. Запекать 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не образуется золотистая корочка.

Теги:
#Сыр #Грибы #Драники #Готовим дома