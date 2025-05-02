Чудова альтернатива шашлику: така свинина з чорносливом вразить рецептори (відео)

Свинина тушкована з чорносливом готується дуже просто

Зі свинини можна приготувати безліч смачних і ситних страв — від рум’яної підчеревини до ароматних рулетів чи рагу. Але якщо хочеться чогось особливого, ніжного та водночас глибокого до смаку — варто звернути увагу на тушковану свинину з чорносливом.

Це поєднання м’ясної насиченості й легкої фруктової солодкості давно стало класикою, яка смакує не лише в повсякденному меню, а й на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати свинину тушковану з чорносливом

Інгредієнти:

свинина — 1 кг;

морква — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

чорнослив — до смаку;

улюблені спеції;

рослинна олія;

вода.

Спосіб приготування:

1.На дно жаростійкої форми налити трохи олії.

2.Викласти інгредієнти шарами: спочатку — цибуля, нарізана півкільцями, потім великі шматки м’яса, чорнослив і терта морква. Повторити шари. Чим більше моркви — тим ніжнішою буде свинина.

3.Приправити спеціями, залити водою так, щоб вона майже повністю покривала вміст форми.

4.Накрити кришкою або фольгою й поставити в розігріту до 200 °C духовку. Тушкувати 1 год 45 хв – 2 години, поки м’ясо стане м’яким і соковитим.