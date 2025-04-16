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Покладете до великоднього кошика: як смачно запекти підчеревину (відео)

Автор
Марія Швець
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Дуже смачна та ароматна м'ясна страва без особливих турбот
Дуже смачна та ароматна м'ясна страва без особливих турбот. Фото instagram.com

Хороша альтернатива покупній ковбасі

Ще задовго до Великодня господині починають ретельно планувати, що ж покласти до святкового кошика. Усе має бути не лише смачним, а й символічним: запашна паска з рум’яною скоринкою, що символізує Христа — хліб життя, крашанки — як знак нового життя, духмяна ковбаска, сир, масло, хрін і, звісно ж, м’ясні страви.

Серед них почесне місце займає соковита, ароматна підчеревина — з хрусткою шкіркою, пряним маринадом і ніжною серединкою. Саме така страва стане гідною окрасою як кошика, так і великоднього столу, зберігаючи традиції і додаючи особливого смаку великому святу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати підчеревину

Інгредієнти:

  • 1,5 кг підчеревини;
  • 1,5 ст. л. солі;
  • 3 ст. л. соєвого соусу;
  • 3 ст. л. майонезу;
  • 6 зубчиків часнику;
  • перець, паприка;

Спосіб приготування:

1.М'ясо посолити, поперчити, додати тертий часник.

2.Влити соєвий соус, майонез, перемішати та зверху накрити харчовою плівкою.

3.Запікати за температури 180 градусів 1 годину, розрізати рукав та запікати ще 30 хвилин.

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#М'ясо #Готуємо вдома #Підчеревина