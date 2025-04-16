Покладете до великоднього кошика: як смачно запекти підчеревину (відео)

Хороша альтернатива покупній ковбасі

Ще задовго до Великодня господині починають ретельно планувати, що ж покласти до святкового кошика. Усе має бути не лише смачним, а й символічним: запашна паска з рум’яною скоринкою, що символізує Христа — хліб життя, крашанки — як знак нового життя, духмяна ковбаска, сир, масло, хрін і, звісно ж, м’ясні страви.

Серед них почесне місце займає соковита, ароматна підчеревина — з хрусткою шкіркою, пряним маринадом і ніжною серединкою. Саме така страва стане гідною окрасою як кошика, так і великоднього столу, зберігаючи традиції і додаючи особливого смаку великому святу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати підчеревину

Інгредієнти:

1,5 кг підчеревини;

1,5 ст. л. солі;

3 ст. л. соєвого соусу;

3 ст. л. майонезу;

6 зубчиків часнику;

перець, паприка;

Спосіб приготування:

1.М'ясо посолити, поперчити, додати тертий часник.

2.Влити соєвий соус, майонез, перемішати та зверху накрити харчовою плівкою.

3.Запікати за температури 180 градусів 1 годину, розрізати рукав та запікати ще 30 хвилин.