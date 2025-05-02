Прекрасная альтернатива шашлыку: такая свинина с черносливом поразит рецепторы (видео)
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Свинина тушеная с черносливом готовится очень просто
Из свинины можно приготовить множество вкусных и сытных блюд от румяной подчеревины до ароматных рулетов или рагу. Но если хочется чего-то особенного, нежного и одновременно глубокого по вкусу, стоит обратить внимание на тушеную свинину с черносливом.
Это сочетание мясной насыщенности и легкой фруктовой сладости давно стало классикой, вкусной не только в повседневном меню, но и на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить свинину тушеную с черносливом
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- чернослив — по вкусу;
- любимые специи;
- растительное масло;
- вода.
Способ приготовления:
1.На дно жаростойкой формы налить немного масла.
2. Выложить ингредиенты слоями: сначала лук, нарезанный полукольцами, затем крупные куски мяса, чернослив и тертая морковь. Повторить слои. Чем больше моркови – тем нежнее будет свинина.
3.Приправить специями, залить водой так, чтобы она почти полностью покрывала содержимое формы.
4.Накрыть крышкой или фольгой и поставить в разогретую до 200 °C духовку. Тушить 1 ч 45 мин – 2 часа, пока мясо станет мягким и сочным.