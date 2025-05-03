Іще один варіант апетитних дерунів: що до них додати для яскравого смаку (відео)
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Повноцінний поживний обід або вечеря для всієї родини.
Деруни — одна з улюблених страв української кухні, яка має безліч варіацій. Найчастіше їх готують із додаванням м’яса, наприклад, з фаршем, що робить страву ще ситнішою.
Але не менш апетитним варіантом є деруни з грибами — ароматними, соковитими й неймовірно смачними. Вони мають насичений смак і можуть стати чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати деруни з грибами
Інгредієнти:
- картопля – 5 шт.;
- цибуля – 2 великі шт. (1 у тісто, 1 у начинку);
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- олія – для смаження;
- гриби – 250 г;
- твердий сир – 150 г;
- вершковий сир – 150 г;
- зелень – за смаком.
Спосіб приготування:
1.Картоплю та одну цибулину натерти на дрібній тертці, трохи відтиснути сік. Додати яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати до однорідної маси — це буде основа для дерунів.
2.Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки. Готові деруни викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
3.Для начинки подрібнити другу цибулину, злегка обсмажити до прозорості на краплі олії. Додати подрібнені гриби й тушкувати до випаровування рідини. Потім додати вершковий сир, перемішати до кремової текстури й всипати натертий твердий сир. Готувати ще хвилину, зняти з вогню й додати зелень.
4.Викласти начинку на одну половинку деруна, накрити іншою або подавати як відкриті міні-сендвічі. За бажанням можна прогріти кілька хвилин у духовці для кращого поєднання смаків.