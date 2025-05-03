Іще один варіант апетитних дерунів: що до них додати для яскравого смаку (відео)

Повноцінний поживний обід або вечеря для всієї родини.

Деруни — одна з улюблених страв української кухні, яка має безліч варіацій. Найчастіше їх готують із додаванням м’яса, наприклад, з фаршем, що робить страву ще ситнішою.

Але не менш апетитним варіантом є деруни з грибами — ароматними, соковитими й неймовірно смачними. Вони мають насичений смак і можуть стати чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати деруни з грибами

Інгредієнти:

картопля – 5 шт.;

цибуля – 2 великі шт. (1 у тісто, 1 у начинку);

яйце – 1 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

олія – для смаження;

гриби – 250 г;

твердий сир – 150 г;

вершковий сир – 150 г;

зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

1.Картоплю та одну цибулину натерти на дрібній тертці, трохи відтиснути сік. Додати яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати до однорідної маси — це буде основа для дерунів.

2.Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки. Готові деруни викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

3.Для начинки подрібнити другу цибулину, злегка обсмажити до прозорості на краплі олії. Додати подрібнені гриби й тушкувати до випаровування рідини. Потім додати вершковий сир, перемішати до кремової текстури й всипати натертий твердий сир. Готувати ще хвилину, зняти з вогню й додати зелень.

4.Викласти начинку на одну половинку деруна, накрити іншою або подавати як відкриті міні-сендвічі. За бажанням можна прогріти кілька хвилин у духовці для кращого поєднання смаків.