Еще один вариант аппетитных дерунов: что к ним добавить для яркого вкуса (видео)

Полноценный питательный обед или ужин для всей семьи

Деруны — одно из любимых блюд украинской кухни, имеющей множество вариаций. Чаще всего их готовят с добавлением мяса, например, с фаршем, что делает блюдо еще более сытным.

Но не менее аппетитным вариантом являются деруны с грибами – ароматными, сочными и невероятно вкусными. Они имеют насыщенный вкус и могут стать отличным обедом или ужином для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить деруны с грибами

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.;

лук – 2 больших шт. (1 в тесто, 1 в начинку);

яйцо – 1 шт.;

мука – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

масло – для жарки;

грибы – 250 г;

твердый сыр – 150 г;

сливочный сыр – 150 г;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1.Картофель и одну луковицу натереть на мелкой терке, немного отжать сок. Добавить яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать до однородной массы – это будет основа для дерунов.

2. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые деруны выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

3.Для начинки измельчить вторую луковицу, слегка обжарить до прозрачности на капле растительного масла. Добавить измельченные грибы и тушить до испарения жидкости. Затем добавить сливочный сыр, перемешать в кремовую текстуру и всыпать натертый сыр. Готовить еще минутку, снять с огня и добавить зелень.

4.Выложить начинку на одну половинку деруна, накрыть другой или подавать как открытые мини-сэндвичи. При желании можно прогреть несколько минут в духовке для лучшего сочетания вкусов.