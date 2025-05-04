Ідеально до шашлику: як приготувати закуску із запеченого перцю, зелені та сиру (відео)

Приготувати цю страву досить просто

Сезон шашликів офіційно відкрито, а отже – саме час вирушати на природу, запрошувати друзів і готувати улюблене м’ясо на вогні. Один із цікавих способів замаринувати шашлик – у молоці: м’ясо виходить неймовірно ніжним і соковитим. Але шашлик — не єдина зірка пікніка.

Щоб доповнити головну страву чимось яскравим і ароматним, варто приготувати пікантну закуску з перцю. Вона стане ідеальним акомпанементом до м’яса, додасть кольору столу та точно не залишиться без уваги гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати закуску з перцю

Інгредієнти:

3-4 перцю (можна і більше);

1 зубчик часнику;

1 ч. л. французької гірчиці;

1/2 невеликої фіолетової цибулі;

1 ст. л. олії;

1 ст. л. яблучного оцту;

сіль, петрушка;

Спосіб приготування:

1.Перець помити, почистити від насіння. Перекласти на деко, полити олією і запікати до готовності.

2.Перекласти у відповідний посуд, накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин. Після цього почистити перець від шкірки.

3.Порізати перець, додати подрібнену зелень, олію, гірчицю, часник, оцет, цибулю, сіль і перемішати.

4.Викласти цю суміш на хліб, зверху можна додати сир та зелень, буде дуже смачно.