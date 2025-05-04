Ідеально до шашлику: як приготувати закуску із запеченого перцю, зелені та сиру (відео)
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Приготувати цю страву досить просто
Сезон шашликів офіційно відкрито, а отже – саме час вирушати на природу, запрошувати друзів і готувати улюблене м’ясо на вогні. Один із цікавих способів замаринувати шашлик – у молоці: м’ясо виходить неймовірно ніжним і соковитим. Але шашлик — не єдина зірка пікніка.
Щоб доповнити головну страву чимось яскравим і ароматним, варто приготувати пікантну закуску з перцю. Вона стане ідеальним акомпанементом до м’яса, додасть кольору столу та точно не залишиться без уваги гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати закуску з перцю
Інгредієнти:
- 3-4 перцю (можна і більше);
- 1 зубчик часнику;
- 1 ч. л. французької гірчиці;
- 1/2 невеликої фіолетової цибулі;
- 1 ст. л. олії;
- 1 ст. л. яблучного оцту;
- сіль, петрушка;
Спосіб приготування:
1.Перець помити, почистити від насіння. Перекласти на деко, полити олією і запікати до готовності.
2.Перекласти у відповідний посуд, накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин. Після цього почистити перець від шкірки.
3.Порізати перець, додати подрібнену зелень, олію, гірчицю, часник, оцет, цибулю, сіль і перемішати.
4.Викласти цю суміш на хліб, зверху можна додати сир та зелень, буде дуже смачно.